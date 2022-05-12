Саакашвили перевели из тюрьмы в гражданскую больницу

Отбывающего срок экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в частную клинику, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Civil Georgia.
Отмечается, что политика перевели из тюрьмы в Рустави в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси для обследования и возможного лечения.
Полиция оцепила территорию клиники желтой лентой, рядом со зданием дежурят машины пенитенциарной службы.
По данным телеканала "Мтавари архи", Саакашвили будет помещен в палату на пятом этаже, который освободили от остальных пациентов.
Напомним, в конце февраля Саакашвили повторно объявил бессрочную голодовку в ответ на действия грузинских властей. Впервые он объявлял ее сразу после задержания в Грузии, 1 октября 2021 года, и прекратил ее спустя 50 дней.
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