Саакашвили перевели из тюрьмы в гражданскую больницу

Отбывающего срок экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в частную клинику, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Civil Georgia.



Отмечается, что политика перевели из тюрьмы в Рустави в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси для обследования и возможного лечения.



Полиция оцепила территорию клиники желтой лентой, рядом со зданием дежурят машины пенитенциарной службы.



По данным телеканала "Мтавари архи", Саакашвили будет помещен в палату на пятом этаже, который освободили от остальных пациентов.



Напомним, в конце февраля Саакашвили повторно объявил бессрочную голодовку в ответ на действия грузинских властей. Впервые он объявлял ее сразу после задержания в Грузии, 1 октября 2021 года, и прекратил ее спустя 50 дней.