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Обвиняемым в краже вещей из аэропорта Алматы во время январских беспорядков вынесли приговор

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:59
Обвиняемым в краже вещей из аэропорта Алматы во время январских беспорядков вынесли приговор
Иллюстративное фото
Им назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы.

Турксибский районный суд вынес приговор по факту кражи группой лиц с незаконным проникновением в хранилище аэропорта Алматы, сообщает пресс-служба городского суда.

Во время следствия установили, что 6 января в период, когда в Алматы действовал режим ЧП, подсудимые приехали в аэропорт города и незаконно проникли в камеру хранения. Из камеры они похитили два чемодана, интернет-модем Beeline, мужской парфюм ЕclatHomme, женскую перфорированную воду EclatDarpege, браслет, виски, каменные сувениры, мужскую и женскую одежду, в том числе дублёнку и шубу.

Суд оценил причинённый ими ущерб потерпевшим в 544 тысячи тенге. Подсудимые признали вину, раскаялись в содеянном и возместили ущерб в полном объёме.

Потерпевшие простили подсудимых и оставили решение на усмотрение суда. Суд признал подозреваемых С. и А. виновными и назначил им наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду сроком на 100 часов ежегодно.

Осуждённые согласились с вынесенным приговором. Он ещё не вступил в законную силу.


Источник: informburo.kz
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