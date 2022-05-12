Обвиняемым в краже вещей из аэропорта Алматы во время январских беспорядков вынесли приговор

Им назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы.
Турксибский районный суд вынес приговор по факту кражи группой лиц с незаконным проникновением в хранилище аэропорта Алматы, сообщает пресс-служба городского суда.
Во время следствия установили, что 6 января в период, когда в Алматы действовал режим ЧП, подсудимые приехали в аэропорт города и незаконно проникли в камеру хранения. Из камеры они похитили два чемодана, интернет-модем Beeline, мужской парфюм ЕclatHomme, женскую перфорированную воду EclatDarpege, браслет, виски, каменные сувениры, мужскую и женскую одежду, в том числе дублёнку и шубу.
Суд оценил причинённый ими ущерб потерпевшим в 544 тысячи тенге. Подсудимые признали вину, раскаялись в содеянном и возместили ущерб в полном объёме.
Потерпевшие простили подсудимых и оставили решение на усмотрение суда. Суд признал подозреваемых С. и А. виновными и назначил им наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду сроком на 100 часов ежегодно.
Осуждённые согласились с вынесенным приговором. Он ещё не вступил в законную силу.
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