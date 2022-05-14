Дразнили тигра и оскорбляли посетителей: в зоопарке Алматы разбирают инцидент

Пресс-служба алматинского зоопарка в соцсети опубликовала обращение к посетителям, где попросила не нарушать правила поведения рядом с дикими зверями, передает Zakon.kz.



Друзья, 7 мая в нашем зоопарке произошел очень неприятный инцидент. Двое молодых людей, не обращая внимание на предупреждающие таблички и ограждения, зашли на техническую территорию и начали дразнить нашего тигра! Они провоцировали животное и оскорбляли наших посетителей, – говорится в сообщении.



По словам представителей зоопарка, охрана не в состоянии полностью контролировать 21 га земли, однако они просят людей быть бдительными и сообщать о неподобающем поведении руководству организации.



Мы считаем непозволительным такое отношение к нашим животным! Уже идет разбирательство и все виновные понесут наказание! Зоопарк – это дом для наших питомцев и, приходя в чей-то дом, пожалуйста, соблюдайте правила посещения! В свою очередь, просим всех неравнодушных, если вы увидели, как другие посетители нарушают правила поведения, сообщите об этом ближайшему сотруднику зоопарка, – попросили представители зоопарка.



Отметим, что в департамент полиции заявление о данном инциденте не поступало.