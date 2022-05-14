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Дразнили тигра и оскорбляли посетителей: в зоопарке Алматы разбирают инцидент

Просмотров:424 Опубликовано: Сегодня, 11:07
Дразнили тигра и оскорбляли посетителей: в зоопарке Алматы разбирают инцидент
.
Пресс-служба алматинского зоопарка в соцсети опубликовала обращение к посетителям, где попросила не нарушать правила поведения рядом с дикими зверями, передает Zakon.kz.

Друзья, 7 мая в нашем зоопарке произошел очень неприятный инцидент. Двое молодых людей, не обращая внимание на предупреждающие таблички и ограждения, зашли на техническую территорию и начали дразнить нашего тигра! Они провоцировали животное и оскорбляли наших посетителей, – говорится в сообщении.

По словам представителей зоопарка, охрана не в состоянии полностью контролировать 21 га земли, однако они просят людей быть бдительными и сообщать о неподобающем поведении руководству организации.

Мы считаем непозволительным такое отношение к нашим животным! Уже идет разбирательство и все виновные понесут наказание! Зоопарк – это дом для наших питомцев и, приходя в чей-то дом, пожалуйста, соблюдайте правила посещения! В свою очередь, просим всех неравнодушных, если вы увидели, как другие посетители нарушают правила поведения, сообщите об этом ближайшему сотруднику зоопарка, – попросили представители зоопарка.

Отметим, что в департамент полиции заявление о данном инциденте не поступало.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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Restero (Посетители) Сегодня, 13:50
Цитата: Феникс
Каким образом к тигру в клетку их?


Оно! От наличия этих людей на Земле абсолютно ничего хорошего всё равно произойти не может. А так тигру мясо хоть.
 
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Феникс (Посетители) Сегодня, 13:33
Отметим, что в департамент полиции заявление о данном инциденте не поступало.
Почему? Если сотрудники зоопарка не подали заявление в полицию то, о каком наказании идёт речь? Сами разберутся что ли с хулиганами? Каким образом к тигру в клетку их?
 
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  • Restero
  • Daulet201999
 4145god (Посетители) Сегодня, 11:11
Тигр оказался умнее двух обезьян
 
 

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