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Умер певец Ренат Ибрагимов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 00:25
Умер певец Ренат Ибрагимов
Фото из открытых источников
Народный артист России Ренат Ибрагимов скончался. Об этом сообщил РБК директор Ибрагимова Александр Яковлев.

«Причину смерти пока трудно установить, мы же не врачи. На данный момент — это внезапная остановка сердца. Просто сердце остановилось, и все», — сказал Яковлев. Ибрагимову было 74 года.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове на Украине. В детстве он посещал музыкальную школу, класс вокала. После школы Ибрагимов присоединился в качестве певца к ансамблю Приволжского военного округа, но спустя год начал выступать сольно.

В 1973 году он окончил Казанскую консерваторию, после чего начал выступать на сцене Татарского театра оперы и балета. Он исполнял партию Валентина в опере «Фауст», Евгения Онегина в одноименной опере Чайковского, исполнял роль Эскамильо в «Кармен».

Среди наиболее известных песен, которые исполнял Ибрагимов, — «Старый клен», «Дарите женщинам цветы», «Верни мне музыку», «Мелодия вальса». Он также снялся в мюзикле «Итальянский контракт».

В 1999 году артист основал «Театр песни Рената Ибрагимова».

Он также получил звание Народного артиста РСФСР «за заслуги в области советского искусства». Ибрагимов является Народным артистом Татарстана и лауреатом государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.


Источник: rbc.ru
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