Умер певец Ренат Ибрагимов

Народный артист России Ренат Ибрагимов скончался. Об этом сообщил РБК директор Ибрагимова Александр Яковлев.
«Причину смерти пока трудно установить, мы же не врачи. На данный момент — это внезапная остановка сердца. Просто сердце остановилось, и все», — сказал Яковлев. Ибрагимову было 74 года.
Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове на Украине. В детстве он посещал музыкальную школу, класс вокала. После школы Ибрагимов присоединился в качестве певца к ансамблю Приволжского военного округа, но спустя год начал выступать сольно.
В 1973 году он окончил Казанскую консерваторию, после чего начал выступать на сцене Татарского театра оперы и балета. Он исполнял партию Валентина в опере «Фауст», Евгения Онегина в одноименной опере Чайковского, исполнял роль Эскамильо в «Кармен».
Среди наиболее известных песен, которые исполнял Ибрагимов, — «Старый клен», «Дарите женщинам цветы», «Верни мне музыку», «Мелодия вальса». Он также снялся в мюзикле «Итальянский контракт».
В 1999 году артист основал «Театр песни Рената Ибрагимова».
Он также получил звание Народного артиста РСФСР «за заслуги в области советского искусства». Ибрагимов является Народным артистом Татарстана и лауреатом государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.
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