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Ученые: Продолжительность сна влияет на набор жира

Просмотров:53 Опубликовано: Сегодня, 15:39
Ученые: Продолжительность сна влияет на набор жира
Фото из открытых источников
Ученые выяснили, что достаточно продолжительный сон эффективно помогает избавляться от лишнего веса и висцерального ожирения на животе, сообщает Zakon.kz.

Специалисты из клиники Майо (США) рассказали, как бесплатно избавиться от жира на животе. Об этом пишет MedikForum.

Эксперты отмечают, что качество и продолжительность сна влияют на вес и механизмы набора жира. Дело в том, что недостаток сна приводит к увеличению веса даже у молодых и здоровых людей.

Ведущий автор исследования, профессор сердечно-сосудистой медицины Элис Шит Марриотт, уточнила, что недостаточный сон является триггером для отложения висцерального жира. Данный тип жира откладывается в зоне брюшной полости и содержит провоспалительные компоненты, в связи с чем влияет на подверженность сердечным заболеваниям, диабету, деменции, раку молочной железы и толстой кишки.

По словам медиков, количество сна, в котором нуждается человек, может различаться в зависимости от его возраста и уровня физической активности. Потребность уделять больше времени на сон становится выше у людей во время болезни, или же тех, кто подвержен стрессу. Оптимальным временем для сна специалисты назвали продолжительность от семи до восьми часов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Restero (Посетители) Сегодня, 15:54
Так как 95% продуктов питания на полках наших магазинов являются по-сути подделкой и произведены с нарушением всех норм и регламентов, - никакой сон уже не поможет.

Что и говорить об уровне жизни, где человек с реальной средней зарплатой может себе позволить только хлеб и макароны.

Так что, если для жителей США (например) информация из статьи и является полезной, то для нас - нет.
 
 

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