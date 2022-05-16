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Момент схода смертельного оползня в Текели попал на видео

Просмотров:25 Опубликовано: Сегодня, 09:59
Момент схода смертельного оползня в Текели попал на видео
© instagram/taldykorganec.insta
В соцсетях появились видео очевидцев, запечатлевшие момент схода смертельного оползня в городе Текели, передает Tengrinews.kz.

На одном из видео видно, как с горного склона с грохотом падает поток грязевой массы. Стоявшие рядом люди убегают подальше, опасаясь за свои жизни. На другом видео оползень заснят с далекого расстояния.




Между тем стало известно имя погибшей при сходе оползня пятилетней девочки - Жанбота Канаткызы.

"Родители малышки во время схода грязевой массы были в бане. По словам отца девочки, он выбежал во двор, когда услышал страшный гул на улице, но волной уже накрыло его дом, внутри которого была младшая дочь. Старшая, ученица шестого класса, в момент селя была у бабушки в соседнем селе. Сейчас родители девочек в больнице, с ними работают психологи", - написала в своем Instagram журналист Сандугаш Дуйсенова.

Момент схода смертельного оползня в Текели попал на видео

Погибшая девочка Жанбота Канаткызы. © instagram/kaskelenkz


Напомним, сход оползня, спровоцированного обильными осадками, произошел в Текели 15 мая. Под грязевой массой оказались пять домов, один из которых снесло полностью. Именно в этом доме и проживал погибший ребенок. Кроме того, оползень перекрыл одну из центральных улиц.

Поиски пропавшей девочки продолжались несколько часов. В операции были задействованы 200 человек. Найти тело под завалами дома спасателям помогла служебная собака из кинологической службы.


Источник: Tengrinews
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