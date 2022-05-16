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Программа льготного кредитования: в автосалонах наблюдаются очереди

Просмотров:34 Опубликовано: Сегодня, 10:23
Программа льготного кредитования: в автосалонах наблюдаются очереди
Фото: Tengrinews.kz
В автосалонах Нур-Султана образовались очереди и ажиотаж сегодня, 16 мая, в день старта программы льготного автокредитования под 4 процента, передает Tengrinews.kz.

Очереди до 50 человек наблюдаются в ряде автосалонов по проспекту Туран, а также других крупных дилерских центрах Нур-Султана.


Программа льготного кредитования: в автосалонах наблюдаются очереди


Речь, в частности, идет о салонах, специализирующихся на продажах авто марок Chevrolet, KIA, Lada, JAC, Hyundai.




"Что происходит в салонах Нур-Султана. (...). Здесь очередь стоит на улице, внутрь запускают по 10 человек", - сообщается в Telegram-канале Atameken Business.







Программа льготного автокредитования стартовала сегодня, 16 мая. По условиям программы любой казахстанец может приобрести автомобиль в кредит под 4 процента. Автокредит выдается на сумму не более 10 миллионов тенге и на срок до 7 лет. Первоначальный взнос составит от 0 процентов, общая стоимость транспортного средства не должна превышать 15 миллионов тенге. В этот раз под условия программы льготного автокредитования подпадают некоторые модели Hyundai, KIA, Chevrolet, LADA, JAC и Renault.

На льготное кредитование потратят порядка 100 миллиардов тенге.

"Если учитывать, что в среднем на казахстанца будет выделяться по 10 миллионов тенге, программы хватит примерно лишь на 10 тысяч автомобилей. В прошлом году на рынке было продано около 120 тысяч новых машин плюc, думаю, порядка 500-600 тысяч подержанных", - отметил эксперт, председатель Независимого автомобильного союза (НАС) Эдуард Эдоков.


Источник: Tengrinews
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