У чемпиона России отобрали медаль и призовые за букву Z на форме

Международная федерация гимнастики дисквалифицировала на один год российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой Z на груди. Об этом говорится в сообщении пресс-службы федерации, передает Tengrinews.kz.Дисциплинарная комиссия федерации пришла к выводу, что 20-летний спортсмен нарушил устав Международной федерации гимнастики, ее дисциплинарный и этический кодексы, а также технический регламент. Куляк должен вернуть бронзовую медаль, а также призовые в размере 500 швейцарских франков и оплатить судебные издержки в размере двух тысяч франков.Инцидент произошел на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе в марте этого года. Тогда чемпион России по спортивной гимнастике среди юниоров выиграл бронзовую медаль в соревнованиях в параллельных брусьях.На кадрах с церемонии награждения на форме Куляка можно было разглядеть букву Z, нанесенную с помощью клейкой ленты. Буквы Z и V известны как символы вторжения российских войск в Украину. Их наносят, в частности, на российскую военную технику."Знаете, с нами он не советовался. Это точно была его личная инициатива. Наши ребята - патриоты России. Видимо, в нем эта штука сыграла, и нас он не поставил в известность", - сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, отвечая на вопрос, было ли изображение буквы Z на форме инициативой спортсмена или позицией российской делегации.После начала войны в Украине многие международные организации отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. На некоторых, например шахматиста Сергея Карякина и пловца Евгения Рылова, наложили персональную дисквалификацию за открытую поддержку российского вторжения в Украину.