МВД купило оборудование для установления пользователей соцсетей - генпрокурор

Министерство внутренних дел Казахстана приобрело оборудование и программное обеспечение для мониторинга соцсетей и установления казахстанских пользователей. Об этом сообщил генеральный прокурор Берик Асылов, отвечая на запрос депутатов Мажилиса о финансовых пирамидах, передает Tengrinews.kz.



Как отметил генпрокурор, для принятия мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам был разработан комплекс совместных мероприятий (Дорожная карта). При Генеральной прокуратуре создана межведомственная рабочая группа по исполнению пунктов дорожной карты.



"В настоящее время ответственными государственными органами ведется планомерная реализация комплекса мероприятий. В частности, Министерством внутренних дел для подразделений криминальной полиции приобретено современное оборудование и специализированное программное обеспечение, предназначенное для мониторинга сети интернет, установления казахстанских пользователей (злоумышленников) социальных сетей и мессенджеров", - говорится в ответе Берика Асылова, опубликованном на сайте Мажилиса.



По его словам, для подготовки квалифицированных специалистов МВД разработаны специальные учебные программы по тактике и методике расследования уголовных дел о мошенничествах и финансовых пирамидах. В частности, проводятся онлайн-курсы повышения квалификации, в том числе с приглашением зарубежных специалистов, которые включены в учебную программу ведомственных высших учебных заведений.