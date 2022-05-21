Около роддома в Шымкенте произошел взрыв, есть погибший

Около роддома в Шымкенте произошел взрыв. На месте есть погибший. Об этом сообщили в полиции города, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Известно, что сегодня в 12 часов 6 минут на телефон 102 поступило сообщение о взрыве по улице Г. Иляева в Шымкенте.
"На место сразу же выехали руководство ДП Шымкента, следственно-оперативная группа и сотрудники ДЧС. По прибытии установлено, что в результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки 138, где производят физраствор. Пожар, возникший в результате взрыва, полностью локализован сотрудниками ДЧС", - сообщает пресс-служба ДП города.
По предварительным данным, причиной взрыва стало газовое скопление. На месте погиб сторож. Других пострадавших нет.
Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.
В результате взрыва произошло частичное обрушение здания, об этом сообщили в ДЧС Шымкента. А также повреждены балкон и окна квартиры близ расположенного пяти-этажного жилого дома и семь легковых автомобилей.
"По прибытию пожарных подразделений установлено что в результате взрыва произошел пожар в 2-х этажном отдельно-стоящем здании, принадлежащем ТОО "Меж больничная 138 аптека", общая площадь здания 360 квадратных метров стены кирпичные, кровля профлист по деревянной обрешетке. В 12.06 пожар локализован, предварительная площадь пожара 55 квадратных метров. В ликвидации ЧС задействованы: 37 сотрудника и 9 единиц техники ДЧС. Причина взрыва устанавливается, работы по ликвидации ЧС продолжаются",- рассказали в пресс-службе ДЧС Шымкента.
На место ЧП также экстренно выехал аким города - Мурат Айтенов, а также правоохранители.
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