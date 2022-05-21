Подписан закон о выплате премий школьникам Казахстана

Президент подписал поправки в закон "Об образовании" , который предусматривает нормы о единовременных денежных выплатах победителям предметных международных олимпиад. Об этом заявил министр образования и науки Казахстана на своей странице в Facebook, передает Tengrinews.kz.



По его словам, школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП (4,77 миллиона тенге. - Прим.), за серебряную медаль - 1000 МРП (3,18 миллиона тенге. - Прим.), за бронзовую - 500 МРП (1,55 миллиона тенге из расчета 1 МРП - 3180 тенге, как установлено на 2022 год. - Прим.).

Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям.



Кроме того, победителям и призерам международных олимпиад автоматически предоставляются гранты для поступления в казахстанские вузы. Министерство образования и науки продолжит работу для создания условий детям и развития олимпиадного движения в стране.



"Вчера в городе Алматы поздравил победителей и призеров республиканской олимпиады учащихся школ. Рад был вручить заслуженные дипломы и ответить на вопросы одаренных детей. В этом году призовые места присудили 920 участникам из всех регионов страны. Золото у 183 школьников, серебро у 274, бронзовые медали завоевали 463 школьника. Пройдя через сито районных, городских и областных олимпиад, они стали лучшими из лучших в масштабе республики", - рассказал Асхат Аймагамбетов.