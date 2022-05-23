О риске появления обезьяньей оспы в Казахстане высказались в Минздраве

Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала о риске появления в Казахстане обезьяньей оспы, отдельные случаи которой регистрируют в странах Европы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На сегодня, по данным ВОЗ, зарегистрировано порядка 110 случаев обезьяньей оспы в 14 странах, для которых это заболевание не является эндемичным. Это заболевание характерно для стран Африки, где передается через животных - обезьян и грызунов, объяснила Есмагамбетова.



Как протекает и передается обезьянья оспа



"Заболевание в первую очередь передается через животных - это чистой воды зоонозная инфекция. От человека к человеку вирус передается, но что характерно, контакт должен быть очень тесным и длительным. Передача инфекции в большей степени возможна при семейном контакте, когда больной длительное время контактирует с членами семьи - общая посуда, общая постель, общие гигиенические принадлежности", - рассказала вице-министр в интервью корреспонденту Tengrinews.kz.



Инкубационный период заболевания длится максимум 21 день, а в среднем 10-14 дней. Начинается оспа с повышения температуры и увеличения лимфоузлов. В последующем через несколько дней появляется характерная сыпь. Сыпь в течение заболевания претерпевает несколько изменений. Сыпь сначала имеет вид красных пятнышек, которые затем превращаются в папулы, далее в пузырьки. После на месте сыпи остается корочка.



"По предварительным данным, заболевания, которые зарегистрированы по всему миру, протекают легко. В течение двух-трех недель завершаются в основном благоприятным исходом. Тяжело протекать может у детей, беременных и у людей с ослабленным иммунитетом", - рассказала Есмагамбетова.



По ее словам, заражение легко может произойти через животных при укусе, кормлении или игре с заразным животным. А вот передача от человека к человеку проходит уже тяжелее.



"Исследования показывают, что заражение происходит только при тесном и очень длительном контакте, а также при контакте с предметами обихода больных, с выделениями больных. Но опять таки передача от человека к человеку не столь интенсивная, нежели передача инфекции от больного животного к человеку.



Сейчас вызывает большую озабоченность у ВОЗ тот факт, что в случаях, которые выявляются (в неэндемичных странах. - Прим.), не установлен контакт с больными, прибывшими из природных очагов и лица, которые заболели, не выезжали за пределы страны. Это то чем сегодня сегодня ВОЗ пытается разобраться и понять", - добавила она.



Риск появления инфекции в Казахстане



В Казахстане проводится эпидемиологический надзор и мониторинг за любыми завозными инфекционными заболеваниями, заверила Есмагамбетова.



"Мы понимаем, что сейчас, когда отменены практически все ограничения и возобновлено авиасообщение, риск завоза сохраняется. У нас усилена работа карантинных пунктов в аэропортах, проводится бесконтактная термометрия прибывающих зарубежными рейсами. Хотя у нас нет прямых рейсов со странами Африки, но у нас есть практически со многими европейскими странами есть авиасообщение, в первую очередь мы уделяем внимание прибывающим из стран, в которых регистрируется оспа обезьян", - пояснила вице-министр.



Есмагамбетова подчеркнула, что казахстанский Минздрав имеет очень хороший опыт борьбы с вирусом.



"Отработаны все механизмы перепрофилизации, госпитализации, подготовки кадров. На сегодня инфекционных стационаров, их коечная мощность порядка 3,5 тысячи коек, вполне достаточно. Пока нет никаких данных о таком развитии событий. Тем не менее, готовность должна быть и на примере COVID-19 у нас все эти механизмы отработаны", - сказала она.



Инфекция, по ее словам, появилась давно, но ни разу не имела пандемического характера и не приводила к быстрому распространению. Пока у оспы обезьян пандемического потенциала нет.

Есть ли лекарство или вакцина от обезьяньей оспы



На сегодня ни специфического лечения против оспы обезьян, ни специфической вакцинации нет, сообщали вице-министр. Тем не менее ряд исследований показали преимущество перед инфекцией у людей, которые в свое время получили вакцину от обычной оспы.



"Сама обезьянья оспа относится к ортопокс-вирусам. К этому же роду относится вирус натуральный оспы. В 1980-м году было объявлено о ликвидации вируса натуральной оспы. До этого периода мы все получали вакцины от натуральной оспы. Учитывая антигенную схожесть двух вирусов, считается, что те, кто получил вакцину от натуральной оспы, менее подвержены заболеванию в силу перекрестного иммунитета. Вакцина от натуральной оспы - это не вакцина от оспы обезьян, но, учитывая общие антигены, она какой-то степени может защищать и от оспы обезьян", - рассказала вице-министр.



