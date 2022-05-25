Самые полезные и недорогие варианты завтрака назвала врач-диетолог

Какие сочетания продуктов больше всего подходят для утреннего приема пищи, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она предложила четыре идеи для приготовления вкусного и полезного завтрака, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Радио Sputnik".



Завтрак считается самым важным приемом пищи. Желательно, чтобы продукты в нем содержали все основные нутриенты – белки, жиры и углеводы, а также клетчатку, отметила Дианова. Быстрым, полезным и доступным по цене вариантом будет сочетание яйца, хлеба и овощей, считает она.



"Если за основу мы берем яйцо, то это один из лучших животных белков, который и легко усваивается, и самый дешевый, по сравнению с мясом, творогом или морепродуктами. Для женщины это будет одно яйцо, мужчине можно съесть максимум два. К этому необходимо добавить хлеб, но не белый, а серый или ржаной. Дальше мы должны добавить клетчатку. К яйцу подходят любые варианты овощных блюд: домашнее лечо, салат, помидоры, квашеная капуста и так далее. Такое сочетание будет идеальным и не очень дорогим завтраком. Его можно повторять несколько раз в неделю, чередуя с другими", - посоветовала она.





Самый полезный завтрак для мужчин - омлет с тушеными томатами, продолжила диетолог. По ее словам, такое блюдо благотворно влияет на функцию предстательной железы, повышает подвижность сперматозоидов за счет ликопина, который содержится в тушеных помидорах.



Еще один вариант завтрака - овсяная каша. Чтобы она была сытной, важно дополнить ее правильными продуктами, уточнила диетолог.



"Овсянка – это углеводы, такому завтраку не хватает белков с жирами и клетчатки. На мой взгляд, к овсянке больше всего подходят фрукты: банан, яблоко, апельсин. Важно добавить белково-жировой продукт, например, две чайные ложки урбеча из расторопши (паста из растертых семян расторопши - колючего травянистого растения. - Прим.) или любой другой урбеч (густая тягучая маслянистая масса, получаемая из растертых поджаренных или просто высушенных семян льна, конопли, подсолнуха, тыквы, абрикосовых косточек или орехов. - Прим.), это дает сытость. В качестве альтернативы можно добавить кусочек сыра. Женщинам достаточно 20-30 граммов, мужчинам можно до 50 граммов сыра, в зависимости от массы тела. Могут быть и другие варианты каши. Это будет гармоничный завтрак из недорогих продуктов", - добавила Нурия Дианова.



Вариантом "ленивого завтрака" могут быть мюсли, продолжила диетолог.



"Нужно выбирать наборы с добавлением высушенных бананов, ягод, без цукатов. Залить молоком, йогуртом, добавить яйцо и кусок сыра, а также банан в качестве клетчатки. Это может быть ленивый завтрак - для разнообразия. А вот хлопья, особенно глазированные, я категорически не рекомендую употреблять на регулярной основе, потому что они быстрее вызывают повторное чувство голода и повышают уровень глюкозы в крови", - заключила Нурия Дианова.