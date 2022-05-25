Казахстанка обманула 47 человек разными способами

В прокуратуре района "Алматы" Нур-Султана рассказали о казахстанке, которая разными способами обманула 47 человек, передает Tengrinews.kz.
Как поделились в ведомстве, некоторые мошенники предлагают за определенную плату устроить людей на работу, детей в садик, посодействовать в сфере здравоохранения, после чего завладевают деньгами и скрываются, не оказывая обещанную помощь.
"К примеру, по данной схеме гражданка Абдильдина путем обмана завладела денежными средствами 47 граждан на сумму более 3 миллионов тенге. Приговором районного суда № 2 Алматинского района Нур-Султана она осуждена к реальному лишению свободы. По одному из эпизодов Абдильдина разместила объявление о том, что может устроить детей в детский сад, что является работником управления образования. Потерпевшая, заинтересовавшись данным объявлением, написала Абдильдиной, после чего они договорились за 30 000 тенге устроить в детский сад ребенка. Потерпевшая перевела указанную сумму Абдильдиной, в последующем последняя заблокировала женщину, а деньгами распорядилась на свои нужды", - рассказал прокурор Маратбек Мирзамуратов.
Он подчеркнул, что аналогичным образом было обмануто 8 человек.
"Кроме обещаний устроить детей в садик, Абдильдиной на сайте были выставлены также объявления о предоставлении за определенную плату паспорта здоровья, о принятии родов в Центре материнства и детства, о предоставлении медицинских отводов, о предоставлении паспорта вакцинации, о выводе пенсионных отчислений. Под предлогом предоставления вышеуказанных услуг жертвами стали еще 14 потерпевших, чьими деньгами обманным путем завладела Абдильдина".
По словам прокурора, другая схема заработать легким путем у Абдильдиной была следующей:
"Она, взяв посуточно в аренду квартиру, выставляла на сайте объявление о сдаче ее на длительный срок, заключала с заинтересовавшимися лицами договор аренды, брала денежные средства в размере от 20 до 100 тысяч тенге, после чего ставила в блок потерпевших и скрывалась. Таким способом было обмануто 18 потерпевших", - добавил он.
"Мошенничество, а также создание финансовых пирамид является большой проблемой общества", - резюмировал прокурор района "Алматы" столицы Маратбек Мирзамуратов. В прокуратуре просят казахстанцев быть бдительными.
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