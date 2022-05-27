Иностранцы могут получить ИИН в ЦОНах

Иностранцы могут получить индивидуальный идентификационный номер в центрах обслуживания населения (ЦОНах) Казахстана. Об этом сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан", передает Tengrinews.kz.
"Услуга получения индивидуального идентификационного номера для иностранных граждан доступна во всех ЦОНах страны", - сообщили в пресс-службе "Правительства для граждан".
Ранее сообщалось, что на портале eGov.kz приостановлена выдача ИИН для иностранцев. Планируемый срок возобновления доступности услуги - 1 октября 2022 года.
ИИН необходим для обращения в госорганы и открытия банковских счетов. Его можно получить, оставаясь гражданином другой страны. ИИН не является ни видом на жительство, ни гражданством.
Ранее сообщалось, что казахстанские банки ужесточили правила получения платежных карт для россиян, опасаясь, что бесконтрольная выдача приведет к санкциям против них со стороны западных стран.
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