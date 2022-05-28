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“Чистая” средняя зарплата в Казахстане оказалась ниже, чем в Индии и Ираке

Просмотров:273 Опубликовано: Сегодня, 13:12
“Чистая” средняя зарплата в Казахстане оказалась ниже, чем в Индии и Ираке
Иллюстративное фото
В рейтинге среднемесячных “чистых” зарплат Казахстану слишком далеко до лидеров. Самая высокая средняя заработная плата в мире достигает 2,5 млн в пересчете на тенге. Где такие зарплаты и сколько в среднем, согласно рейтингу, получают в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ, передает Toppress.kz.

Уровень жизни простых людей отличается от страны к стране. Отличаются цены на продукты, товары и услуги. Естественно, это касается и размера заработной платы. В рейтинге стран по размеру среднемесячной зарплаты, которую получают работники на руки, Казахстан занял 80 место из 106. По данным аналитиков Ranking.kz, номинальная среднемесячная заработная плата в Казахстане в первом квартале текущего года достигла 285,4 тысячи тенге — на 23,7% больше, чем годом ранее. Реальный рост покупательной способности зарплат составил 12,7%. Для сравнения: в аналогичном периоде 2021-го среднемесячная заработная плата составляла 230,8 тысячи тенге.

В разрезе регионов самые высокие зарплаты показала Атырауская область – там номинальная заработная плата достигает 477,9 тысячи тенге. Самые низкие зарплаты зарегистрированы в Северо-Казахстанской области – всего 203,4 тысячи тенге.

Несмотря на такую разницу в размерах зарплат, они все равно являются довольно высокими по сравнению с зарплатами многих стран мира. По какой же тогда причине Казахстан занял всего лишь 80 место из 106 стран в рейтинге по размерам зарплат? Причина кроется в способе расчета заработной платы.

Разница между номинальной и чистой среднемесячной зарплатами

рейтинге, который был подготовлен агентством Numbeo, используются данные по так называемым “чистым” зарплатам, то есть после вычета всех налогов и взносов, которые оказались значительно ниже номинальных – всего 414,29 доллара или 174 834 тенге по текущему курсу. С такими зарплатами Казахстан проигрывает большинству стран из рейтинга, в том числе Индии и Ираку – 730,07 доллара и 569,47 доллара соответственно. Среди стран бывшего СССР казахстанские зарплаты оказались меньше, чем в Армении (420,68 доллара), Украине (512,66 доллара) и России (884,14 доллара). Зато казахстанцы получают больше, чем граждане Узбекистана (277,73 доллара) и Молдовы (387,9 доллара). Страны Прибалтики традиционно показывают высокие, по сравнению со странами СНГ, зарплаты.

Самые высокие зарплаты получают граждане Швейцарии – 5 854,34 доллара. В тройку лидеров по размерам зарплат также вошли Сингапур – 4 110,25 долларов и Австралия – 4 097,48 долларов.

Тройку антилидеров, где самые низкие номинальные зарплаты, замыкают Пакистан со среднемесячной зарплатой в 173,48 доллара, Нигерия – 163,15 доллара и Шри-Ланка с зарплатой в 140,48 долларов.


Источник: toppress.kz
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