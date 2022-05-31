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Первый человек умер от оспы обезьян в Нигерии

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:15
Первый человек умер от оспы обезьян в Нигерии
Фото: The Associated Press
В Нигерии зарегистрирована первая в этом году смерть от обезьяньей оспы у пациента с сопутствующими заболеваниями, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на abc news.

Нигерийский центр по контролю и профилактике заболеваний объявил, что в 2022 году он подтвердил 21 из 66 предполагаемых случаев заболевания, которое обычно является эндемичным в Нигерии и других частях Западной и Центральной Африки.

«Смерть была зарегистрирована у 40-летнего пациента, у которого было сопутствующее заболевание и который принимал иммунодепрессанты», — сообщили в CDC Нигерии.

Начальник отдела здравоохранения Санкуру в Конго доктор Эме Алонго заявил в понедельник, что в стране было подтверждено 465 случаев заболевания, что делает его одним из наиболее пострадавших в Западной и Центральной Африке, где болезнь является эндемичной.

По словам доктора, сохранение болезни в Конго связано с употреблением в пищу мертвых обезьян и грызунов.

«Жители входят в лес, подбирают трупы обезьян, летучих мышей и грызунов, которые являются резервуарами обезьяньей оспы», — отметил чиновник.

Напомним, 21 мая ВОЗ подтвердила 92 случая заболевания оспой обезьян из 12 неэндемичных стран.

А Бельгия стала первой страной в мире, которая ввела карантин для заболевших обезьяньей оспой.

25 мая первый случай заражения оспой обезьян также выявили в ОАЭ.


Источник: newtimes.kz
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