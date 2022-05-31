Астрономы обнаружили необычный сигнал из космоса

Ученые обнаружили неизвестный науке источник необычного сигнала из космоса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Science Alert.



Астрономы обнаружили новый тип нейтронной звезды, которая не похожа ни на одну из известных подобных ей звезд. Австралийские ученые провели наблюдение области космоса под названием Vela-X 1 в Млечном Пути, которая находится на расстоянии в 1300 световых лет от нас, и заметили необычный радиосигнал, который длился всего 300 миллисекунд. По словам ученых, все указывает на нейтронную звезду, но она не похожа ни на один известный науке объект.



"Мы обнаружили сигналы с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. Я и мои коллеги провели анализ и выяснили, что эти очень короткие сигналы повторяются примерно каждые 76 секунд. Это нас озадачило, так как сигналы от большинства нейтронных звезд повторяются в течение нескольких секунд или даже миллисекунд", - рассказал Маниша Калеб из Сиднейского университета.



Недавно обнаруженный объект, названный PSR J0941-4046, представляет собой своеобразную радиоизлучающую галактическую нейтронную звезду и имеет некоторые характеристики пульсара или магнетара.



Пульсар - чрезвычайно плотные остатки погасших гигантских звезд, которые обычно излучают радиоволны от своих полюсов. Однако самый длинный известный период вращения для пульсара до этого составлял 23,5 секунды. По словам ученых, это означает, что они могли найти совершенно новый класс радиоизлучающих объектов. Магнетар - это нейтронная звезда с очень мощным магнитным полем, и только некоторые из них выпускают радиосигналы.



Помимо неожиданной частоты импульсов, PSR J0941-4046 также уникален, поскольку он находится на "кладбище" нейтронных звезд, пояснили ученые. Он также производит по крайней мере 7 совершенно разных форм импульсов, в то время как большинство нейтронных звезд не проявляют такого разнообразия.



Ранее астрономы разгадали происхождение загадочного сигнала из космоса, обнаруженного в 1977 году.