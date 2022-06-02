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Задержан глава Минздрава Кыргызстана

Просмотров:200 Опубликовано: Сегодня, 18:43
Задержан глава Минздрава Кыргызстана
Фото Генпрокуратура КР
Задержан министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев. Информацию подтвердили в пресс-службе генеральной прокуратуры республики, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Чиновника заподозрили в безосновательной закупке вакцин.

"С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года Кыргызстан получил 451 560 доз вакцин в виде безвозмездной гуманитарной помощи от международных организаций, России, Китая, Азербайджана и Казахстана. Также в результате договоренности главы государства с президентами России и Китая было получено более 6 миллионов доз вакцин в виде гуманитарной помощи. Несмотря на это, по поручению министра здравоохранения минздрав закупил у иностранной компании 2 миллиона 460 тысяч доз вакцин на сумму 1 миллиард 581 тысяча сомов (около 5 миллиардов 480 миллионов тенге. - Прим.)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все средства были переведены на офшорные счета.

Более 243 тысяч доз препарата не были использованы после закупки вакцин, у них истекает срок годности.

В ведомстве также сообщили, что ущерб государству оценивается в 1 миллиард 581 тысячу сомов.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса "Коррупция". Кроме того, изучаются еще 5 коррупционных дел с участием министра здравоохранения и других сотрудников ведомства", - сообщили в генпрокуратуре Кыргызстана.

Момент задержания попал на видео. Кадры распространяются в Telegram-каналах.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
 Orion (Посетители) Сегодня, 19:11
Когда у нас будут сажать?
 
 

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