Как проверить, не висит ли на вас чужой кредит

Казахстанцы нередко становятся жертвами мошенников, которые оформляют на них фиктивные микрокредиты по поддельным или утерянным документам, либо персональным данным, найденным в интернете
Так происходит в том числе потому, что один из популярных видов микрокредитования – краткосрочные микрокредиты – выдаются микрофинансовыми организациями (МФО) онлайн. Это значит, что личные данные человека могут "утечь" в Сеть, где ими воспользуются мошенники.
Они используют и другие схемы:
- перевыпуск SIM-карт без согласия владельца;
- перенаправление/перехват SMS для хищения денежных средств через удаленный банкинг;
- использование программ по подмене телефонных номеров (это позволяет им скрываться под чужими номерами).Какие меры принимают в Казахстане
С мая 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) ужесточило порядок идентификации заемщиков при выдаче онлайн-микрокредитов. Теперь для выдачи онлайн-микрокредита МФО обязана произвести идентификацию клиента одним из трех способов:
1. С помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);
2. Путем биометрической идентификации заемщика через сервис Центра обмена идентификационными данными Национального банка Казахстана;
3. Путем двухфакторной проверки персональных данных и изображения заемщика в режиме реального времени.
Кроме этого, с января 2022 года микрофинансовые организации обязаны осуществлять сверку абонентского номера, который указал клиент, с данными операторов мобильной связи.
Для того, чтобы не допускать возникновения у казахстанцев фиктивной задолженности и для защиты их интересов от злоумышленников, с 16 января в Казахстане действует порядок урегулирования задолженности по микрокредиту, оформленному мошенническим способом.
Если казахстанец заявит в полицию о незаконном оформлении микрокредита, микрофинансовая организация обязана в течение трех календарных дней приостановить начисление вознаграждения по фиктивному микрокредиту и прекратить претензионно-исковую работу по клиенту.Как проверить, не висит ли на вас чужой кредит
Проверить наличие задолженности казахстанцы могут, запросив кредитный отчет о себе на официальном сайте Государственного кредитного бюро
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