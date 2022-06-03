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Как проверить, не висит ли на вас чужой кредит

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:33
Как проверить, не висит ли на вас чужой кредит
Фото из открытых источников
Казахстанцы нередко становятся жертвами мошенников, которые оформляют на них фиктивные микрокредиты по поддельным или утерянным документам, либо персональным данным, найденным в интернете

Так происходит в том числе потому, что один из популярных видов микрокредитования – краткосрочные микрокредиты – выдаются микрофинансовыми организациями (МФО) онлайн. Это значит, что личные данные человека могут "утечь" в Сеть, где ими воспользуются мошенники.

Они используют и другие схемы:

- перевыпуск SIM-карт без согласия владельца;
- перенаправление/перехват SMS для хищения денежных средств через удаленный банкинг;
- использование программ по подмене телефонных номеров (это позволяет им скрываться под чужими номерами).

Какие меры принимают в Казахстане

С мая 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) ужесточило порядок идентификации заемщиков при выдаче онлайн-микрокредитов. Теперь для выдачи онлайн-микрокредита МФО обязана произвести идентификацию клиента одним из трех способов:

1. С помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);

2. Путем биометрической идентификации заемщика через сервис Центра обмена идентификационными данными Национального банка Казахстана;

3. Путем двухфакторной проверки персональных данных и изображения заемщика в режиме реального времени.

Кроме этого, с января 2022 года микрофинансовые организации обязаны осуществлять сверку абонентского номера, который указал клиент, с данными операторов мобильной связи.

Для того, чтобы не допускать возникновения у казахстанцев фиктивной задолженности и для защиты их интересов от злоумышленников, с 16 января в Казахстане действует порядок урегулирования задолженности по микрокредиту, оформленному мошенническим способом.

Если казахстанец заявит в полицию о незаконном оформлении микрокредита, микрофинансовая организация обязана в течение трех календарных дней приостановить начисление вознаграждения по фиктивному микрокредиту и прекратить претензионно-исковую работу по клиенту.

Как проверить, не висит ли на вас чужой кредит

Проверить наличие задолженности казахстанцы могут, запросив кредитный отчет о себе на официальном сайте Государственного кредитного бюро.


Источник: sputniknews.kz
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