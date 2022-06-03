Илон Маск дал мрачный прогноз по состоянию экономики - СМИ

Американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск заявил, что у него очень плохое предчувствие по поводу состояния экономики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Генеральный директор Tesla Илон Маск отправил электронное письмо руководителям компании под заголовком "Приостановить прием на работу по всему миру". Согласно внутреннему электронному письму, просмотренному агентством Reuters, бизнесмен дал распоряжение сократить персонал примерно на 10 процентов и приостановить прием на работу новых сотрудников. Маск аргументировал это тем, что у него очень плохое предчувствие по поводу состояния экономики.



В последние недели Илон Маск уже давал оценку состоянию экономики США. По его словам, она находится в рецессии, поскольку Федеральная резервная система ужесточает денежно-кредитную политику, чтобы помочь снизить инфляцию, которая достигла самого высокого уровня с начала 1980-х годов.



"Такие вещи проходят, и затем снова наступят времена бума. Вероятно, в течение года, может быть 12-18 месяцев, будет нелегко", - сказал миллиардер.



При этом Маск отметил, что рецессии не обязательно являются плохим явлением, добавив, что за время своей работы в публичных компаниях он несколько раз прошел через них.



Как отметили в агентстве, мрачный прогноз Маска перекликается с недавними комментариями других руководителей, включая генерального директора JPMorgan Chase & Co Джейми Даймона и президента Goldman Sachs Джона Уолдрона.



Напомним, в другом электронном письме, отправленном сотрудникам компании, Илон Маск попросил сотрудников Tesla вернуться в офис или покинуть компанию.