Ответственность за неповиновение представителю власти ужесточат в Казахстане

В Казахстане планируется ужесточить ответственность за неповиновение представителю власти, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Представляя законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы", во время заседания в Мажилисе депутат Гульнара Бижанова отметила, что события января показали "необходимость принятия мер по реформированию правоохранительной системы с приоритетом защиты прав и свобод граждан, в том числе самих сотрудников и их близких родственников".



"В этой связи депутатами совместно с правоохранительным блоком внесен ряд поправок по усилению правовой защищенности сотрудников силового блока, уровня ответственности их руководителей, социального обеспечения, стимулирования и повышения мотивации для них", - отметила она.



В частности, поправками в Уголовный кодекс ужесточается ответственность за неповиновение представителю власти, применение насилия в отношении него, посягательство на жизнь сотрудника – при массовых беспорядках в условиях ЧП и в зоне проведения антитеррористической операции. Также повышается ответственность за угрозу и насилие при вышеназванных обстоятельствах.



"Второй блок решает вопросы усиления самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышения ответственности их руководителей. Мы предлагаем изменения в ряд законов, в частности Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, законы "О чрезвычайном положении", "О военном положении", "О Нацгвардии" и другие. Вводится уголовная ответственность за новые составы", - озвучила Бижанова.



Следующая статья - 370-2 "Отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы" - предусматривает наказание от штрафа в размере 120 МРП до более жесткого в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.



"Хочу остановиться на статье 452-1 – "Бездействие по службе начальника". По этой статье предусматривается уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до семи лет либо лишения свободы на тот же срок, когда в условиях чрезвычайного положения существует прямая угроза жизни и здоровью мирного населения, происходит захват зданий, разгром имущества, мародерство, а при этом местные начальники бездействуют. Все это мы наблюдали в январе. К большому стыду и разочарованию общества, ряд ответственных руководителей бездействовали, а кто-то спрятался или даже сбежал. Это безответственно и преступно. Особенно во время массовых беспорядков, переросших в терроризм", - добавила депутат.