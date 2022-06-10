«Рахат» остановил работу своей фабрики из-за дефицита сахара

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А также поставил на паузу производство некоторых сладостей.В последние годы кондитерский рынок Казахстана, несмотря на экономическую и эпидемиологическую ситуацию, демонстрирует стабильные показатели в объемах производства и продажах. Так, в 2021 году в РК произвели 339 тысяч тонн сладостей, или на две тысячи тонн больше, чем в 2019-м. А к 2024 году эксперты рынка ожидают увеличение этого показателя до 341 тыс. тонн.21% от этого объема приходится на долю кондитерской фабрики «Лотте Рахат», производственные мощности которой тоже ежегодно увеличиваются. Однако сейчас, из-за геополитической обстановки в мире, кондитерская отрасль страны испытывает немало трудностей: рост цен на сырье, сложности с поставками товаров и т.д. Но основная «головная боль» казахстанских производителей – ситуация с сахаром. Она обострилась из-за запрета со стороны России на его вывоз.- На данный момент мы не производим карамель «Барбарис» и ириски, хотя эти продукты пользуются высоким спросом, но они очень сахарозатратны. Поэтому мы отказались от всех продуктов с высоким содержания сахара, потому что его просто нет. Из-за этого и наша фабрика в Шымкенте простаивает. Пока мы ее приостановили до июля. В июле ожидается поставка сахара, и мы продолжим работать, - сказал председатель правления фабрики «Лотте Рахат» Константин Федорец в ходе пресс-конференции по случаю 80-летия фабрики в Алматы.По его словам, сейчас компания скупает весь доступный сахар, который есть у местных производителей, но этого все равно мало:- Мы бы с удовольствием закупали сахар только в Казахстане, но местные производители сахара покрывают всего 30% потребностей рынка Казахстана – это очень мало. Производят они сахар из бразильского тростника, и, если честно, им есть еще над чем работать в плане качества.По словам спикера, импорт сахара из других стран, вне ЕАЭС, облагается акцизом, и каждая тонна становится на 35% дороже. Получается, многие годы Казахстан «сидел» на беспошлинном российском сахаре, а когда соседи прикрыли экспорт, взять сахар стало негде.- Сейчас мы не только берем сахар со всех заводов, которые есть в Казахстане, но еще везем индийский сахар из Бельгии. Наше правительство снизошло и дало нам квоту, чтобы беспошлинно завезти оттуда 1600 тонн из необходимых 20 тысяч. Но тем не менее мы сейчас работаем с Минсельхозом над повышением квоты, они обещают решить этот вопрос. Но у нас есть зависимость от всего Таможенного союза, и Россия не очень хочет появления еще каких-то импортеров сахара. Но мы все-таки надеемся, что нам дадут квоту и у нас хотя бы не будет перебоев в производстве, - объяснил ситуацию Федорец.Помимо того, что сахар сейчас в дефиците, так еще и стоимость его возросла на 90%, а на муку, которую, к слову, закупают исключительно в Казахстане, цены увеличились на все 100%. Всего же доля импортного сырья в производстве сладостей - 96%, из казахстанского содержания только мука и упаковка. Курага и фундук - турецкие, миндаль – калифорнийский, кешью – вьетнамский, арахис – из Аргентины, Бразилии и Узбекистана, какао везут из Ганы. По словам спикера, местные товары просто не подходят по качеству.Конечно, дефицит сахара и сильная импортозависимость не могут не сказаться на ценообразовании, однако стоимость продукции на полке «Рахат» пока еще пытается сдержать.- Все очень зависит от цен на сырье, причем сейчас связи между курсом валюты и ценами на сырье никакой нет. Есть ожидание голода. Цена на нашу пшеницу поднялась на 100% в течение этого года, на сахар – на 90%. Мы, пока можем, сдерживаем стоимость за счет своей прибыли. Что будет в ближайшее время, я пока не могу сказать, - поделился переживаниями Константин Федорец.Есть во всей этой ситуации и плюсы. Например, сейчас спрос потребителей сместился на более дорогую продукцию, так как даже премиальные конфеты фабрики стали дешевле импортных, особенно шоколадные. Кроме того, увеличивается спрос на казахстанские сладости в других странах.- В связи с последними событиями у нас появились новые партнеры – Израиль и Грузия. Покупателей из Израиля мы не ждали, но из-за того, что российские производители попали под запрет, наша продукция начала пользоваться спросом. Им нужны старые советские товарные марки вроде «Мишки на севере». Но много мы туда не отгрузим, потому что в Израиле девять миллионов населения, а в Грузии около пяти, и поэтому нет смысла рассчитывать на какие-то бешеные объемы. Пока речь идет об отгрузке одной машины товара в месяц на сумму $35 тыс., - объяснил Федорец.Всего же доля экспорта в выручке фабрики занимает порядка 22% и растет за счет России (62%), Кыргызстана (15%) и Узбекистана (14%) По словам главы «Рахата», сильнее всего в этом году увеличились поставки именно в Россию.- В Украину тоже идет небольшой объем – в этом году у нас была всего одна отгрузка туда, а потом произошли «те самые» события. Пока мы рассчитываем на возобновление поставок в июле. Что касается России – туда экспорт только растет. Если смотреть по апрелю, то экспорт вырос на 4%. В мае мы наблюдаем уже 8% роста. Мы хотим увеличивать экспорт, но не за счет Казахстана - внутренний рынок для нас важнее, чем экспортный. Поэтому пусть все идет как идет. Но я предсказываю, что экспорт будет еще больше. А появится сахар - вообще захватим Россию, - рассказал о планах Федорец.Но больше всего компания ждет начала поставок в Китай.- Китай в этом году, скорее всего, откроется, потому что они начали активно перезаключать контракты. Это очень значительный рынок сбыта для нас, – подчеркнул Константин Федорец.Если говорить об импортных сладостях, то, по мнению главы «Рахата», их доля в Казахстане уменьшается.- По ощущениям, судя по тому как мы растем, несмотря на проблемы – все-таки импорт уменьшается. В Украине война, и поэтому кондитерская отрасль там не может полноценно работать, но при этом их продукция сохраняется на казахстанских полках. Я могу предположить, что это из-за больших запасов. Что касается российского производителя, то здесь нам играет на руку то, что курс рубля укрепляется, цена растет и российские сладости становятся дороже, что невыгодно для нашего потребителя. Что касается европейских игроков - они считаются, пожалуй, самыми агрессивными: выкупают большие торговые площади в крупных супермаркетах - они всегда были и есть. Но я не могу сказать, что сейчас они имеют возможность нарастить поставки своей продукции в Казахстан из-за дорожающей себестоимости продукции, ведь наше население не богатеет, - объяснил Федорец.В заключение спикер добавил, что сейчас питать каких-то иллюзий по расширению экспорта не стоит, потому как нестабильная геополитическая ситуация не дает строить долгосрочные планы. Главное то, что сейчас у кондитерской отрасли Казахстана появилась возможность «выдавить импорт».