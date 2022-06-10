Предельную цену на сжиженный газ увеличат в Казахстане

Она будет действовать с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.
Предельную цену на сжиженный нефтяной газ планируют увеличить до 33 600 тенге. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".
"Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого по плану поставок на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж, на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года в размере 33 600 тенге за тонну без учёта налога на добавленную стоимость", – говорится в пояснении министерства энергетики.
С 1 апреля по 30 июня предельная цена сжиженного нефтяного газа составляла 28 тысяч тенге за тонну.
Глава министерства Болат Акчулаков объяснил, что по расчётам цена на оптовый газ не сильно вырастет, простые потребители не ощутят сильной разницы. По его словам, если оптовая цена на заводе поднимется на 2 тенге, то в розницу она не может вырасти на 5 тенге.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.