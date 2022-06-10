Предельную цену на сжиженный газ увеличат в Казахстане

Она будет действовать с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года.



Предельную цену на сжиженный нефтяной газ планируют увеличить до 33 600 тенге. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".



"Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого по плану поставок на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж, на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года в размере 33 600 тенге за тонну без учёта налога на добавленную стоимость", – говорится в пояснении министерства энергетики.



С 1 апреля по 30 июня предельная цена сжиженного нефтяного газа составляла 28 тысяч тенге за тонну.



Глава министерства Болат Акчулаков объяснил, что по расчётам цена на оптовый газ не сильно вырастет, простые потребители не ощутят сильной разницы. По его словам, если оптовая цена на заводе поднимется на 2 тенге, то в розницу она не может вырасти на 5 тенге.