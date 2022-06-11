Скончался ветеран казахстанской дипломатии Валихан Конурбаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.



"С глубокой скорбью сообщаем о том, что 10 июня 2022 года ушел из жизни государственный деятель, ветеран казахстанской дипломатии Валихан Сиянбекович Конурбаев.



Находясь долгие годы на службе нашему обществу, в системе Министерства иностранных дел РК, он достойно возглавлял дипломатическое представительство Казахстана в Монголии, успешно руководил нашим консульским департаментом. Избирался и работал депутатом Парламента Республики Казахстан. Внес значительный вклад в формирование и укрепление независимого государства и его дипломатического ведомства.



Благодаря своему высокому профессионализму и прекрасным человеческим качествам Валихан Сиянбекович пользовался искренним уважением среди своих старших и младших коллег", - говорится в сообщении МИД.



Вместе с супругой он вырастил двух дочерей, воспитывал внуков.



"В нашей памяти Валихан Сиянбекович останется крепким профессионалом, подлинным государственником, человеком, всегда излучавшим улыбку и любовь. К своей семье, к избранному делу, к нашей Родине", - заключили в ведомстве.