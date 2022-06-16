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Вагонная коррупция: директор филиала "Қазтеміртранс" подозревается во взяточничестве

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Вагонная коррупция: директор филиала "Қазтеміртранс" подозревается во взяточничестве
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
НУР-СУЛТАН, 16 июн – Sputnik. Антикоррупционной службой по Костанайской области изобличен директор Костанайского филиала АО "Қазтеміртранс" в получении на систематической основе взятки от предпринимателей области за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов.

Подозреваемого взяли под стражу.

Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.

В ведомстве отметили, что 19 мая президент страны Касым-Жомарт Токаев провел встречу с предпринимателями Казахстана.

На данной встрече Глава государства отметил, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства, назвав одной из приоритетных задач – выстраивание более эффективной системы выявления факторов давления на бизнес.


Источник: sputniknews.kz
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