Вагонная коррупция: директор филиала "Қазтеміртранс" подозревается во взяточничестве

НУР-СУЛТАН, 16 июн – Sputnik. Антикоррупционной службой по Костанайской области изобличен директор Костанайского филиала АО "Қазтеміртранс" в получении на систематической основе взятки от предпринимателей области за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов.



Подозреваемого взяли под стражу.



Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.



В ведомстве отметили, что 19 мая президент страны Касым-Жомарт Токаев провел встречу с предпринимателями Казахстана.



На данной встрече Глава государства отметил, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства, назвав одной из приоритетных задач – выстраивание более эффективной системы выявления факторов давления на бизнес.