В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp добавили возможность оставлять реакции на сообщения в чатах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на WABetaInfo.



После запуска функции переноса истории чатов с Android на iPhone в предыдущем обновлении WhatsApp выпустил возможность реагировать на сообщения после установки последнего обновления на IOS и Android.



Для того чтобы оставить реакцию на сообщение, необходимо нажать на само сообщение, которое вызывает панель реакции. Также можно увидеть, кто отреагировал на сообщение, нажав на значок реакции в нижней части окна чата.



Функция реагирования на сообщения доступна после установки обновления 2.2223.11.70.



Ранее WhatsApp расширил функции групповых чатов, увеличив число участников в одной группе.