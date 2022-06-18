Казахстанка стала "Мисс СНГ-2022"

Победительница конкурса "Мисс СНГ-2022" Диана Перханова (Казахстан)

Конкурс "Мисс СНГ" в Ереване

НУР-СУЛТАН, 18 июн - Sputnik. участница из Казахстана Диана Перханова сала победительницей на конкурсе "Мисс СНГ-2022", который состоялся 17 июня в Ереване, сообщает Sputnik Армения.Второе место досталось Эмми Мхитарян из Грузии. На третьем месте - эстонская красавица Карина Низинкая."Большое спасибо Армении за прием. Мне интересно было познакомиться со страной, традициями, культурой. Не ожидала, что корона окажется на моей голове", - сказала журналистам Диана Перханова.Конкурс "Мисс СНГ" проводился в Армении во второй раз, в нем участвовали 23 красавицы, победившие на отборочных этапах в своих странах.В столицу Армении приехали красавицы из стран СНГ (кроме Азербайджана), а также из Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии и Кубы. Победительницу выбирали члены жюри из 13 стран. Конкурс "Мисс СНГ" проводился в Армении и в 2017 году. "Гран-при" тогда получила Шушан Ерицян.