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Казахстанка стала "Мисс СНГ-2022"

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 12:49
Казахстанка стала "Мисс СНГ-2022"
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 18 июн - Sputnik. участница из Казахстана Диана Перханова сала победительницей на конкурсе "Мисс СНГ-2022", который состоялся 17 июня в Ереване, сообщает Sputnik Армения.

Второе место досталось Эмми Мхитарян из Грузии. На третьем месте - эстонская красавица Карина Низинкая.

"Большое спасибо Армении за прием. Мне интересно было познакомиться со страной, традициями, культурой. Не ожидала, что корона окажется на моей голове", - сказала журналистам Диана Перханова.

Казахстанка стала "Мисс СНГ-2022"

Победительница конкурса "Мисс СНГ-2022" Диана Перханова (Казахстан)


Конкурс "Мисс СНГ" проводился в Армении во второй раз, в нем участвовали 23 красавицы, победившие на отборочных этапах в своих странах.

В столицу Армении приехали красавицы из стран СНГ (кроме Азербайджана), а также из Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии и Кубы. Победительницу выбирали члены жюри из 13 стран. Конкурс "Мисс СНГ" проводился в Армении и в 2017 году. "Гран-при" тогда получила Шушан Ерицян.

Казахстанка стала "Мисс СНГ-2022"

Конкурс "Мисс СНГ" в Ереване


Источник: sputniknews.kz
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