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Казахстан ввел ограничения на вывоз подсолнечного масла

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 15:06
Казахстан ввел ограничения на вывоз подсолнечного масла
Фото: primeminister.kz
Квотирование введено для стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке из-за повышенного спроса на внешних рынках, сообщает Zakon.kz.

С 18 июня по 31 августа в Казахстане введено ограничение на вывоз подсолнечного масла с территории страны, сообщает Комитет госдоходов.

Количественные ограничения на вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана введены для стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках.

- В соответствии с вышеуказанным приказом вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан будет осуществляться только при наличии фитосанитарного сертификата, выдаваемого территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, - сообщает КГД МФ РК.

Отмечается, что ранее введенные ограничения на вывоз подсолнечного масла действовали с 15 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года.


Источник: zakon.kz
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