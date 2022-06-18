Казахстан ввел ограничения на вывоз подсолнечного масла

Квотирование введено для стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке из-за повышенного спроса на внешних рынках, сообщает Zakon.kz.



С 18 июня по 31 августа в Казахстане введено ограничение на вывоз подсолнечного масла с территории страны, сообщает Комитет госдоходов.



Количественные ограничения на вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана введены для стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках.



- В соответствии с вышеуказанным приказом вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан будет осуществляться только при наличии фитосанитарного сертификата, выдаваемого территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, - сообщает КГД МФ РК.



Отмечается, что ранее введенные ограничения на вывоз подсолнечного масла действовали с 15 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года.