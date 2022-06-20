На предложение о запрете онлайн-кредитов в Казахстане ответил финрегулятор

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отреагировали на предложение депутатов фракции "Ак жол" полностью запретить онлайн-кредитование в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
Депутатский запрос
Депутаты фракции "Акжол" в своем запросе предлагают запретить онлайн-кредитование, так как считают это "фактором неадекватной закредитованности населения и мошенничества в этой сфере".
"Низкий уровень доходов основной части населения вынуждает их брать онлайн-займы на текущие нужды, такие как оплата аренды жилья, учебы детей, выплата ежемесячного кредита в другом банке, продукты питания и так далее. Предельно легкие способы получения беззалоговых займов, когда деньги выдаются быстро и без учета уровня дохода заемщика, но при этом риски закладываются в высокую процентную ставку, способствуют массовой закредитованности населения", - говорится в запросе.
Ответ финрегулятора
На сегодня во многих экономически развитых и развивающихся странах существует сегмент потребительского онлайн-микрокредитования, ответили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
"Введение законодательного запрета на данный вид кредитования может привести к закрытию всех действующих компаний онлайн-микрокредитования и формированию теневого сектора по выдаче онлайн-микрокредитов. В этой связи вопрос о запрете онлайн-микрокредитования следует рассматривать с учетом обеспечения баланса интересов субъектов рынка микрофинансирования и защиты прав потребителей финансовых услуг", - заявил и. о. председателя АРРФР Нурлан Абдрахманов.
В агентстве уточнили, что на сегодня в Казахстане действует 246 микрофинансовых организаций, в том числе 25 компаний, осуществляющих исключительно выдачу микрокредитов до 50 МРП в онлайн-формате.
"По состоянию на 1 апреля компаниями онлайн-кредитования выдано микрокредитов до 50 МРП на общую сумму 103 миллиарда тенге, количество заемщиков составило 811 тысяч человек. Уровень просроченной задолженности более 90 дней по микрокредитам до 50 МРП в компаниях онлайн-микрокредитования составил 45 миллиардов тенге, и общее количество заемщиков по таким просроченным микрокредитам составило 388 тысяч человек", - привели данные в ведомстве.
Для недопущения выдачи микрокредитов неплатежеспособным заемщикам, а также снижения долговой нагрузки и закредитованности населения в сегменте микрокредитования агентством реализован пакет регуляторных мер, напомнил финрегулятор.
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