"Пытки раскаленным утюгом". Потерпевшими признаны 25 человек

По делу о пытках раскаленным паровым утюгом в Алматинской области потерпевшими признали 25 человек. Прокуратура установила причастность к делу пяти сотрудников полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz.
О расследовании фактов недозволенных методов следствия сообщил начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев на брифинге СЦК.
"В настоящее время 8 наиболее резонансных случаев расследуют специальные прокуроры. По этим делам признаны подозреваемыми 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов, из них 9 содержатся под стражей.
В частности, по делу о пытках с использованием раскаленного парового утюга в Алматинской области признаны потерпевшими 25 лиц. Все заявители описали схожий способ применения пыток. В результате оперативно-следственных действий специальными прокурорами установлена причастность пяти сотрудников полиции. Трое из них вину признали", - рассказал Шалабаев.
По его словам, завершились следственные действия в отношении двух сотрудников Департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области. Они подозреваются в нанесении побоев задержанному лицу, повлекших его смерть.
Шалабаев отметил, что уголовные дела по пыткам характеризуются особой спецификой расследования.
"Большинство потерпевших не могут опознать причастных лиц, потому что последние были в масках либо без обмундирования. По делам отсутствуют видеоматериалы, поскольку оборудование было повреждено в результате атак на здания полиции. Несмотря на это, обеспечивается проведение всего комплекса следственных и процессуальных действий по сбору доказательств", - добавил он.
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