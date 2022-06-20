Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис

Регимантас Адомайтис, 1985 год. Архивное фото ТАСС
На 85-м году жизни скончался известный советский и литовский актер театра и кино, народный артист СССР Регимантас Адомайтис. Об этом изданию Delfi сообщили представители Литовского национального драматического театра, передает Tengrinews.kz.
В последние годы артист жил уединенно, взрослые дети создали семьи и разъехались. В 2020-м у актера диагностировали рак. Адомайтис мужественно сражался с болезнью: перенес несколько операций, прошел ряд курсов химиотерапии.
Болезнь дала осложнение на ноги. Актер уже тяжело передвигался и предпочитал не покидать свою квартиру в центре литовской столицы.
Свои соболезнования в связи c кончиной актера выразил президент Литвы Гитанас Науседа. "Своей личностью и деятельностью он охватил целую эпоху литовской культуры", - сказал глава государства.
"Мы потеряли преданного своей профессии и призванию рыцаря культуры - актера театра и кино, который многие десятилетия радовал нас своим неповторимым талантом", - заявил министр культуры Литвы Симонас Кайрис.
Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года в городе Шяуляй. В 1959 году окончил физико-математический факультет Вильнюсского университета. Учился на кафедре актерского мастерства в Вильнюсской консерватории. Работал актером в Драматическом театре Капсукаса и в Каунасском государственном академическом театре драмы. С 1967 года - актер Литовского национального драматического театра.
Широкому зрителю известны такие кинофильмы с участием Адомайтиса, как "Никто не хотел умирать", "Король Лир", "Из жизни отдыхающих", "Трест, который лопнул", "Зеленый фургон", "Досье человека в "Мерседесе", "Трудно быть богом", "Чувства", "Это сладкое слово - свобода!", "Кентавры", "Факт" и другие.
В 1968 году актер был удостоен призов за лучшую мужскую роль в фильмах "Игры взрослых людей" и "Сергей Лазо" на кинофестивалях Прибалтики, Беларуси и Молдавии.
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