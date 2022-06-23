Казахстан выразил соболезнования Афганистану

В Министерстве иностранных дел Казахстана выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших от землетрясения в Афганистане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Разделяем скорбь афганского народа по многочисленным человеческим жертвам разрушительного землетрясения на востоке Афганистана. От имени народа и руководства Казахстана выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим от этой стихии. Желаем скорейшего восстановления и возобновления нормальной жизнедеятельности", - говорится в сообщении ведомства.



Напомним, землетрясение магнитудой 5,9-6,1 (по разным оценкам) в среду стало самым смертоносным в Афганистане с 2002 года. Оно произошло примерно в 44 километрах от юго-восточного города Хост, недалеко от границы с Пакистаном. Толчки ощущали около 119 миллионов человек в Пакистане, Афганистане и Индии.



Число погибших в результате землетрясения, произошедшего в Афганистане в среду, превысило 1000 человек, более 600 получили ранения. Ожидается, что количество жертв будет расти по мере поступления информации из отдаленных горных деревень. К спасательным работам привлечены вертолеты, чтобы эвакуировать раненых, доставлять медикаменты и продукты питания.



Власти страны обратились за срочной помощью к международным гуманитарным организациям.