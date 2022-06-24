Украина и Молдова стали кандидатами в члены ЕС

БРЮССЕЛЬ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Саммит Евросоюза воспользовался данной Еврокомиссией рекомендацией и в четверг предоставил статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.



По отношению к Грузии, подавшей заявку вместе с Молдовой 3 марта, этого сделано не было.



Процедура предоставления Киеву статуса кандидата в члены ЕС стала самой короткой в истории: Северная Македония получила кандидатство за 21 месяц. У Украины этот процесс занял четыре месяца - с 28 февраля до 23 июня.



После получения статуса кандидата страна начинает переговоры с ЕС о вступлении. В Брюсселе отмечали, что присоединиться к сообществу Киев сможет только после окончания вооруженного конфликта.