Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале подтвердила, что Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС.



«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — написала дипломат.



В понедельник, 27 июня, официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что власти республики подали заявку на членство в БРИКС.



Ранее аналитик Евгений Минченко заявил в беседе с «Лентой.ру», что БРИКС не сможет стать аналогом НАТО из-за разных целей создания альянсов. Аналитик объяснил, что сравнивать БРИКС и НАТО не стоит, потому что БРИКС создавался как экономическая группа, а НАТО — как военно-политический блок.