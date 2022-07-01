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Маски и дистанционка. Список новых ограничений для "желтой" зоны утвердили в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:19
Маски и дистанционка. Список новых ограничений для "желтой" зоны утвердили в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции согласовала ограничения на случай ухудшения в Казахстане эпидситуации с коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Под председательством вице-премьера Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в стране с середины июня отмечается рост инфицирования коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,9 раза. Глава Минздрава также проинформировала, что до 80 процентов заболевших приходится на невакцинированных или получивших прививку более шести месяцев назад.

"Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции решено принять следующие дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону эпидемиологического риска:

- перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;
- перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;
- обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;
- рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат", - говорится в сообщении.

Также независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок в авиа- и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.

Тугжанов поручил руководителям регионов усилить прививочную кампанию против коронавирусной инфекции, взять на особый контроль обеспечение необходимыми кадрами, лекарствами и коечными мощностями на случай увеличения количества заболевших. Кроме того, по словам вице-премьера, следует усилить качественную разъяснительную работу среди населения.


Источник: Tengrinews.kz
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