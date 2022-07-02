Акула откусила руку и ногу туристке на курорте в Египте

Акула напала на туристку из Австрии на египетском курорте Хургада. Об этом 1 июля заявили в генконсульстве России в Хургаде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.Сообщается, что инцидент произошел в районе Сахль Хашиш."Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахль Хашиш, акула откусила ей руку и ногу", - рассказали в дипмиссии.На снятых очевидцами кадрах видно, как пострадавшая старается доплыть до берега. Вода вокруг нее окрашена в бордовый цвет.Туристку госпитализировали. Позже источник агентства сообщил, что женщина скончалась от ранений.Из-за произошедшего от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей на три дня запретили купание, дайвинг, рыбалку и снорклинг.Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные медицинские источники, погибшей гражданке Австрии было 68 лет. Она была замужем за египтянином и жила вместе с ним в этой стране.