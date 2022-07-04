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«Казашки никогда не носили хиджабы» - эксперт о проблеме одежды женщин

Просмотров:333 Опубликовано: Сегодня, 12:59
«Казашки никогда не носили хиджабы» - эксперт о проблеме одежды женщин
Иллюстративное фото
Журналист медиа-портала Caravan.kz обсудила с экспертами, действительно ли в стране такие проблемы, как об этом принято говорить. Ведь столько споров и скандалов возникает вокруг темы равноправия мужчин и женщин. Множество женщин ловит на себе неприятные взгляды, а феминистки бунтуют, услышав или увидев подобное сексистское отношение к прекрасной половине.

На вопросы о предвзятости людей к женщинам, которые любят одеваться в короткие юбки и платья, отвечала социолог Зульфия Валитова, которая высказала свою точку зрения.

- Почему общество негативно реагирует на проявление желания девушки/женщины одеваться так, как ей хочется?

- Я не могу согласиться с утверждением о том, что все общество реагирует негативно на проявление желания девушки/женщины одеваться так, как ей хочется. Безусловно, есть самые различные культурные аспекты отношения разных групп к разным стилям одежды. В обществе есть разные группы, есть городская и сельская среда, светская и религиозная часть, разные поколения, субкультуры, различные гендерные установки. В целом в нашем обществе одежда остается вопросом, который решает сам человек с учетом социокультурного контекста его социализации. И, если, это не касается дресс-кода, ни в чью компетенцию не входит определение стиля одежды.

В целом в вашем вопросе содержится часть ответа. Негативное отношение, которое связано с гендером, в данном случае в отношении женского пола, вероятно, связано с более радикальными традиционными установками тех, кто так реагирует. Причем обладателями патриархатного мышления могут быть как мужчины, так и сами женщины. Выбор одежды, менеджмент тела - это часть демократии, это степень свободы, степень власти над своим телом. И если право власти над чьим-то телом берется другими, то это вопрос символического насилия. В данном случае, вопрос патриархатного символического насилия.

- Так ли важна внешняя составляющая человека, длина юбки или платья женщины, нежели другие более важные вопросы, как, к примеру, коррупция?

- С точки зрения значимости и важности для социума в целом, безусловно, коррупция наносит больший урон и в большей степени деформирует социальные отношения, чем длина юбки и другие внешние составляющие … Что касается, отдельных, конкретных ситуаций (включая внешний вид), и того, какая иерархия проблем выстроена в представлениях отдельных людей, различных групп, то это нужно также изучать в рамках конкретного исследования.

- В самом ли деле народ успокоится, если все женщины наденут длинные платья с юбками, избавятся от брюк и покроют головы?

- Вы знаете, на самом деле я не наблюдаю народных волнений по поводу того, что носят женщины. Не будем делать необоснованных обобщений.

На те же вопросы ответил Серик Байгалиев – общественный деятель, депутат областного маслихата, председатель Ассоциации фермеров Казахстана.

- Почему общество негативно реагирует на проявление желания девушки/женщины одеваться так, как ей хочется?

- Я бы не сказал, что общество так негативно реагирует. Скорее, это зависит от ментальности регионов. К примеру, на севере, да и в городах на юге, в целом в крупных городах – нет такого излишне негативного отношения. Хотя в селах, конечно, еще бывают такие случаи, но это происходит из-за «старомодных» взглядов. Подводя итог, я не считаю, что есть какая-то негативная реакция, это заблуждение.

- Так ли важна внешняя составляющая человека, длина юбки или платья женщины, нежели другие более важные вопросы, как, к примеру, коррупция?

- Я считаю, что это все-таки зависит от места. Ведь в офисе, школе есть дресс-код, а так, на мой взгляд, длина имеет значение только в каких-то религиозных учреждениях, обрядах. В остальные моменты, мне кажется, общество у нас соображает, потому что казахстанцы – светское общество. Казахстан – это светское государство, у нас более-менее демократичные взгляды, светские взгляды. Поэтому я считаю, что такой проблемы особо нет. Почему же, например, не уделяют такого внимания коррупции - потому что она у нас вросла с корнями, и для того, чтобы ее искоренить, необходимо провести большую обработку общества.

- В самом ли деле народ успокоится, если все женщины наденут длинные платья с юбками, избавятся от брюк и покроют головы?

- По сравнению с Афганистаном, Ираном, это уже все общепринято. Но мы-то знаем, что казахи никогда не носили хиджабы, не одевались так, как сейчас могут одеваться некоторые, ведь это определенные религиозные течения, которые по-своему трактуют религию. Казахи одевались по-другому. Голову не покрывали или лишь национальными головными уборами пользовались. А прийти к тому, о чем вы говорите, мы можем только в том, случае, если Казахстан станет более религиозным государством или попадет под влияние таких течений, коих и сейчас хватает. Однако такого сейчас нет в политике нашего государства. Возможно, есть отдельные уятмены, которые пытаются призвать казахских девушек и женщин не носить короткие вещи, говорят о влиянии Запада и других национальностей. Однако, я думаю, что каждый человек независимо от пола и возраста сам волен выбирать свое вероисповедание, одежду и взгляды, должно быть свое мнение.



Источник: caravan.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Tankushka
  • Галина63
  • Око
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:05
почему такое отношение, да потому что ни от одной религии нет призывания к этому, нигде не просторах интернета никто не кричит кроме мусульман "одумайтесь , неверные" да покарает вас Аллах. и прочее. ни в одной религии к джихаду нет призыва.
а стоит дать слабину будет как в Афганистане, Пакистане, Иране.
надо нам это? Нет!
 
 

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