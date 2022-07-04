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Атырауский университет на 60% завышал стоимость образования

Просмотров:268 Опубликовано: Вчера, 20:47
Атырауский университет на 60% завышал стоимость образования
Иллюстративное фото
АЗРК ведёт досудебное расследование в отношении Атырауского университета имени Халела Досмухамедова из-за высоких цен на обучение.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области начал досудебное расследование из-за монопольно высоких цен на обучение в Атырауском университете имени Халела Досмухамедова, сообщили в пресс-службе АЗРК.

Специалисты ведомства проанализировали рынок образовательных услуг в Атырауской области и выяснили, что 70% программ бакалавриата преподаются именно в этом вузе. При этом по ряду специальностей университет установил гораздо более высокие цены на обучение, чем в других учебных заведениях. Особенно дорогим оказалось образование по программам "стандартизация, метрология и сертификация", "вычислительная техника и программное обеспечение", "информационные системы".

Цены на обучение завышались на 35-60% по сравнению с другими вузами региона – Атырауским инженерно-гуманитарном институтом и Атырауским университетом нефти и газа имени Сафи Утебаева.

"На основании усмотренных признаков региональный антимонопольный департамент в отношении Атырауского университета имени Халела Досмухамедова 10 июня 2022 года начал расследование в части установления и поддержания монопольно высоких цен", – сообщили в пресс-службе АЗРК.


Источник: informburo.kz
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