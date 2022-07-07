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Казахстан готовится стать пятой страной в мире, производящей основные удобрения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:54
Казахстан готовится стать пятой страной в мире, производящей основные удобрения
ФОТО: © Depositphotos.com/iamporpla
В Западно-Казахстанской области планируют построить комбинат по производству калийных удобрений, стоимостью $800 млн.
Компания SRPM Resources Ltd планирует построить комбинат по производству калийных удобрений на базе месторождений Сатимола и Челкар в Акжайыкском районе области, сообщает пресс-служба акимата ЗКО. Сумма частных инвестиций в проект составит более $800 млн, мощность проекта - около 6 млн тонн удобрений в год.

В пресс-службе отмечают, что ежегодный рост объёмов потребления калийных удобрений в мире говорит о большой актуальности проекта.
«Его успешная реализация позволит Казахстану стать пятой страной в мире, которая производит весь пакет основных минеральных удобрений (азот, фосфор, калий) после КНР, США, Индии и РФ», - сообщили в акимате ЗКО.

Кроме того, SRPM Resources Ltd ведет разработку ТЭО по строительству участка железной дороги Макат – Уральск общей протяженностью 350 км, который позволит увеличить потенциал международного транспортного коридора Север – Юг.


Источник: forbes.kz
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