Раскрыто содержание опасного груза в разбившемся в Греции украинском самолете

Разбившийся на севере Греции украинский транспортный самолет Ан-12 перевозил осветительные и учебные мины сербского производства, всего около 12 тонн вооружений, предназначенных для Бангладеш, самолет выполнял коммерческий рейс по маршруту Ниш - Амман - Эр-Рияд - Ахмадабад - Дакка. Об этом заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews и N1."Самолет АН-12 принадлежал украинской компании Meridian. К сожалению, согласной доступной информации, все восемь членов экипажа погибли в результате крушения", - сказал министр обороны."У этого самолета были все необходимые разрешения, все в соответствии с международными нормами", - отметил он.Также Стефанович опроверг сообщения СМИ, что этот самолет якобы мог перевозить оружие из Сербии в Украину, назвав их "злонамеренными и неверными".На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы и тушение пожара. Жителям близлежащих населенных пунктов рекомендовали закрыть окна и отключить кондиционеры."Мы увидели яркую вспышку, след которой опускался с неба на землю в районе замка, но мы думали, что это китайский фонарик. Но мы потом мы увидели огонь и поняли, что произошла авиакатастрофа, но до этого мы были очень напуганы, у нас есть дети, мы все кричали от страха", - рассказала местная жительница.Украинский грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение в 40 километрах от аэропорта города Кавала ночью 17 июля. Пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей, после чего получил разрешение на аварийную посадку. Над полуостровом Афон самолет совершил разворот для захода на посадку, но начал терять высоту с горящим двигателем. Экипаж состоял из восьми граждан Украины, все они погибли.