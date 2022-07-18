1477 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 июля сообщили в Минздраве. Больше всего заболевших в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 493;
в Алматы – 573;
в Шымкенте – 66;
в Акмолинской области – 30;
в Актюбинской области – 6;
в Алматинской области – 91;
в Атырауской области – 30;
в ВКО – 8;
в Жамбылской области – 59;
в ЗКО – 19;
в Карагандинской области – 33;
в Костанайской области – 6;
в Кызылординской области – 22;
в Мангистауской области – 6;
в Павлодарской области – 10;
в СКО – 5;
в Туркестанской области – 20.
Всего в стране подтверждено 1 318 044 случая.
За тот же период 316 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 76;
в Алматы – 232;
в Кызылординской области – 5;
в Павлодарской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 295 754 человека.
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