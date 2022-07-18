1477 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 июля сообщили в Минздраве. Больше всего заболевших в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области, передает Zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 493;



в Алматы – 573;



в Шымкенте – 66;



в Акмолинской области – 30;



в Актюбинской области – 6;



в Алматинской области – 91;



в Атырауской области – 30;



в ВКО – 8;



в Жамбылской области – 59;



в ЗКО – 19;



в Карагандинской области – 33;



в Костанайской области – 6;



в Кызылординской области – 22;



в Мангистауской области – 6;



в Павлодарской области – 10;



в СКО – 5;



в Туркестанской области – 20.



Всего в стране подтверждено 1 318 044 случая.



За тот же период 316 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 76;



в Алматы – 232;



в Кызылординской области – 5;



в Павлодарской области – 3.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 295 754 человека.