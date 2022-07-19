США готовы содействовать Казахстану в возврате преступных активов

Делегация Генеральной прокуратуры в ходе рабочей поездки в США провела рабочие встречи с руководством американского Департамента юстиции, представителями ФБР и Всемирного банка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.



Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества по конкретным уголовным делам, передачи запросов в электронном формате, обмена опытом в сфере борьбы с киберпреступностью, заключения договоров о выдаче и о передаче осужденных.



"Представители Департамента юстиции США заверили в поддержке и готовности оказать казахстанской стороне содействие в поиске и возврате преступных активов из США в Казахстан", - говорится в сообщении.





Как отмечается, стороны пришли к взаимному мнению, что только слаженными совместными усилиями можно вести эффективную борьбу с транснациональной организованной преступностью и отмыванием преступных доходов.



Кроме этого, делегация Казахстана встретилась с представителями проекта Всемирного банка StAR Initiative (Инициатива по возвращению похищенных активов).



"С Всемирным банком обсудили вопросы поддержки усилий Казахстана по возврату преступно добытых активов, выведенных за рубеж, в том числе в офшорные юрисдикции, и проведение тренингов для прокуроров и следователей по указанному направлению сотрудничества", - заявили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что представители банка поддержали инициативы казахстанской стороны.



По итогам мероприятия стороны выразили удовлетворенность состоявшимся диалогом и наметили совместные шаги по дальнейшему взаимодействию.



Ранее готовность оказать поддержку запросам о возврате выведенных из Казахстана в Европу активов выразили в Евросоюзе.



Напомним, в начале февраля Глава государства поручил правительству разработать предложения по возвращению незаконно вывезенных за рубеж денег. Работа должна вестись невзирая на лица и должности, позже подчеркнул Президент.



Для выполнения поручения Касым-Жомарта Токаева в правительстве создали комиссию, в рамках которой было образовано пять рабочих групп.