Олжас Ордабаев стал вице-министром труда и соцзащиты населения

Олжас Ордабаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.



Олжас Ордабаев родился в 1989 году в Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Cesar Ritz Colleges Switzerland (Цезарь Ритц Колледж Швейцарии), Университет Манчестер Метрополитан.



С 2007 по 2014 год возглавлял ряд общественных организаций.



В 2014-2015 годах занимал должность главного менеджера департамента социального партнерства НАО "Холдинг "Кәсіпқор".



В 2015–2018 годах работал заместителем директора, директором департамента развития человеческого капитала, управляющим директором НПП РК "Атамекен".



С 2018 по 2022 год - заместитель председателя правления - член правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".



С марта 2022 года и по настоящее время работал президентом некоммерческого акционерного общества Talap.