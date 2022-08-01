Олжас Ордабаев стал вице-министром труда и соцзащиты населения

Олжас Ордабаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
Олжас Ордабаев родился в 1989 году в Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Cesar Ritz Colleges Switzerland (Цезарь Ритц Колледж Швейцарии), Университет Манчестер Метрополитан.
С 2007 по 2014 год возглавлял ряд общественных организаций.
В 2014-2015 годах занимал должность главного менеджера департамента социального партнерства НАО "Холдинг "Кәсіпқор".
В 2015–2018 годах работал заместителем директора, директором департамента развития человеческого капитала, управляющим директором НПП РК "Атамекен".
С 2018 по 2022 год - заместитель председателя правления - член правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".
С марта 2022 года и по настоящее время работал президентом некоммерческого акционерного общества Talap.
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