«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Августа
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.51 KZT
  • €1 = 492.12 KZT
  • 1 RUB = 7.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Олжас Ордабаев стал вице-министром труда и соцзащиты населения

Просмотров:152 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Олжас Ордабаев стал вице-министром труда и соцзащиты населения
Олжас Ордабаев/primeminister.kz
Олжас Ордабаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Олжас Ордабаев родился в 1989 году в Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Cesar Ritz Colleges Switzerland (Цезарь Ритц Колледж Швейцарии), Университет Манчестер Метрополитан.

С 2007 по 2014 год возглавлял ряд общественных организаций.

В 2014-2015 годах занимал должность главного менеджера департамента социального партнерства НАО "Холдинг "Кәсіпқор".

В 2015–2018 годах работал заместителем директора, директором департамента развития человеческого капитала, управляющим директором НПП РК "Атамекен".

С 2018 по 2022 год - заместитель председателя правления - член правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

С марта 2022 года и по настоящее время работал президентом некоммерческого акционерного общества Talap.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика