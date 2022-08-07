Хатико поселился у павлодарского СИЗО

Преданный дворняга больше месяца сидит у здания следственного изолятора Павлодара. Как выяснили сотрудники СИЗО, рыжий пес здесь оказался не случайно. Собака ждет свою хозяйку, задержанную по подозрению в наркопреступлении, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам сотрудников учреждения, сначала пес никого к себе не подпускал и лишь в надежде смотрел на зарешеченные окна изолятора. Позже стал подходить к посетителям."На прохожих собака не лает, никуда не уходит и вначале почти не ела. Посетители и наши сотрудники стали ее подкармливать. Видя, что она сидит почти на одном месте, мы предположили, что животное кого-то ждет. В основном пес подходил к женщинам и обнюхав, отходил на исходную. Мы опросили всех, кто прибыл в СИЗО за последнее время. Показывали фотографию собаки. И одна из следственно-арестованных его узнала. Выяснилось, что хозяйка Хатико, как его прозвали посетители изолятора, содержится у нас уже два месяца", – рассказал заместитель начальника учреждения АП-162/1 Берик Рахимов.25-летняя девушка подозревается в закладке наркотиков. По ее словам, настоящая кличка пса – Рыжий. Она подобрала его еще щенком на одном из дачных участков и забрала к себе в частный дом. С тех пор он был для нее верным другом и помощником.Родные девушки рассказали, что когда ее забрали в полицию, пес отказался от еды, а потом и вовсе исчез со двора. Как животное оказалось у ворот тюрьмы – неизвестно.Павлодарка полагает, что Рыжий мог прийти вместе с ее мамой, когда та несла ей передачу. Со дня свидания прошло уже больше месяца, столько же времени рыжий Хатико ждет свою хозяйку, а та - решения суда.