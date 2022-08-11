Саакашвили находится в стадии перед смертью - врач

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в рамках заключения находится в тбилисской клинике "Вивамед", серьезно болен. Об этом заявил невролог Отар Тоидзе после посещения политика, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Грузию Онлайн".
По словам Тоидзе, в ближайшие дни Саакашвили посетит группа врачей, чтобы составить финальный отчет о состоянии здоровья бывшего главы государства.
"Почти месяц мы не навещали (Саакашвили - прим.). О его нынешнем состоянии мы знаем только из СМИ и краткого разговора с врачами. Между первым и последним моим посещением Михаила Саакашвили есть драматическая разница. Он был человеком, у которого не было затруднения с речью, не было затруднения с ходьбой в той степени, какая есть сегодня. Поэтому, наверное, на днях мы его посетим, чтобы написать финальное заключение с объективной оценкой. Это заболевание третьей степени тяжести, предпоследняя, то есть стадия перед смертью", - заявил невролог.
Как рассказал митрополит Николоз, навестивший в среду Саакашвили, политик очень похудел, за время пребывания в клинике он потерял в весе 11 килограммов.
"Первое, что я заметил, когда пришел, это то, что я никогда не видел его таким худым. Он сказал мне, что с тех пор, как его перевели в клинику, похудел на 11 килограммов", - сообщил Николоз.
"Как будет продолжаться лечение Михаила Саакашвили - это абсолютно политическое решение", - добавил митрополит.
Третий президент Грузии в настоящее время продолжает оставаться в клинике "Вивамед" в Тбилиси, куда был переведен 12 мая из Руставской тюрьмы после двух голодовок. Пенитенциарная служба Грузии заявляет, что состояние экс-президента остается стабильным и он находится под контролем медиков.
Сын Саакашвили, Эдуард, недавно заявил журналистам, что его отец больше не видит себя в грузинской политике и все свое внимание сосредоточил на ситуации в Украине.
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