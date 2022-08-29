Российское зерно может обрушить рынок Казахстана

Зерновой союз Казахстана ожидает урожай зерновых и зернобобовых культур на уровне 18 млн тонн в чистом весе. Из них пшеница составит 14,4 млн тонн. То есть, результат сезона прогнозируется выше среднего, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ElDala.kz.



По информации официального представителя ЗСК Евгения Карабанова, лучше всего ситуация в Костанайской области и Северо-Казахстанской, чуть похуже в Акмолинской – тут было суше и жарче.



Погодные условия в нынешнем сезоне были намного лучше, чем в прошлом, отсюда и более высокая урожайность.



Объем собственного урожая – основной фактор для формирования цен на зерно в Казахстане. Также важнейший элемент – это переток зерна из России, ближайшего соседа и крупнейшего в мире экспортера пшеницы. В прошлом сезоне, по оценкам экспертов, Казахстан получил с севера поставки (как официальные, так и контрабандные) в объеме до 3 млн тонн. Это в какой-то мере было благом, учитывая недобор собственного урожая из-за засухи.



Однако, сегодня ситуация уже другая – прогнозируемый урожай в Казахстане полностью закроет и собственную потребность страны, и экспортный потенциал, лимитированный узкими транспортными коридорами. Так что, лишнее российское зерно – это фактор к чрезмерному затовариванию внутреннего рынка и снижению цен ниже справедливого уровня.



"Если не перекрыть потоки "серого" зерна, то нам будет сильно больно. А пока мы не видим ни у кого желания их перекрывать. На сегодня российский фураж настолько привлекателен по цене для наших птицеводов, что нашим фермерам с ним никак не получится конкурировать. Пшеницы низких классов в России в этом году очень много, и тонна этого фуражного зерна сейчас стоит 7 тыс. рублей. С доставкой до Казахстана это 9 600. Плюс 12% НДС. В пересчете на тенге – примерно 85 тыс. тенге/тонна", - отметил Евгений Карабанов



Дело в том, что в последние годы засушливые условия приводили к формированию урожая низкого по объему, но зато высокого по качеству. Не имея альтернативы, птицеводам и животноводам приходилось на фураж пускать продовольственное зерно. Это формировало повышенный спрос – и стимулировало рост цен. В нынешнем сезоне эта группа покупателей выпадет, что приведет к давлению на цены. И в целом, они будут вынуждены стремиться к российскому уровню.



Уже сейчас за казахстанский ячмень предлагают на более 90 тыс. тенге/тонна (неплательщикам НДС) и 100 тыс. – сельхозпредприятиям. Продовольственное зерно снижается следом. Сейчас это 125-130 тыс. тенге/тонна. И цены будут снижаться дальше.



Ситуация сложилась такая: на рынке сейчас остался один игрок, это мукомолы, - пояснил Евгений Карабанов. - Уже я слышу, что мельницы в зерновых регионах предлагают за продовольственную пшеницу 115 тыс. тенге/тонна. А все потому, что экспортеры сейчас не могут заключать новые контракты, поскольку предусмотренный до конца сентября объем квот уже выбран.



Для формирования итоговой цены важно и решение "Продкорпорации" по цене закупа зерна и объемам. Эта информацию будет озвучена 15 сентября. Для рынка это станет традиционным ориентиром.



"Серое" зерно из России сейчас уже заходит к нам по 105 тыс. тенге/тонна. Это сильнейшее давление на рынок. Его нужно исключать. Тут риск еще и в том, что его поступление снижает экспортные цены казахстанского зерна, поставляемого в Среднюю Азию. Сейчас это $325-330 за тонну. Если внутренняя цена рухнет, то следом последуют и экспортные цены", - проинформировал Евгений Карабанов.



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