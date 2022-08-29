Появилась информация о приглашении Аршавина в казахстанскую команду

Появилась информация о возможном участии экс-игрока "Кайрата" Андрея Аршавина во втором сезоне медиалиги в составе казахстанской команды SD Family, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее стало известно о том, что Аршавин включен в заявку клуба как "медийный футболист". В свою очередь телеграм-канал "Мутко против" выразил сомнения насчет участия Аршавина в составе казахстанцев.
"Андрей Аршавин попал в заявку одной из команд медиалиги. Вот только у самого Аршавина, кажется, никто не спросил. По моим данным, сам Андрей не давал согласие на включение в состав и вообще не планирует играть ни за какую из команд (по крайней мере в этом сезоне)", - сообщает источник.
Отметим, что также в SD Family присутствуют еще несколько игроков, которые в разное время выступали на уровне КПЛ и в сборной Казахстана. В частности, это дисквалифицированный на четыре года Айбол Абикен, экс-защитник "Астаны" Евгений Постников, бывший хавбек "Кайрата" Куаныш Советов, а также воспитанник "Шахтера" Егор Алишаускас. Ранее источники также сообщали о возможном участии Бауыржана Исламхана. Новый сезон медиалиги стартует в сентябре. В первом розыгрыше SD Family также участвовал в этом турнире.
Напомним, что Аршавин выступал за "Кайрат" с 2016 по 2018 год. На данный момент бывший игрок сборной России и лондонского "Арсенала" является заместителем генерального директора по спортивному развитию "Зенита".
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