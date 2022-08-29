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FlyArystan не разрешила пассажиру взять инвалидную коляску в багаж

Просмотров:202 Опубликовано: Сегодня, 15:25
FlyArystan не разрешила пассажиру взять инвалидную коляску в багаж
Фото ©️ Tengrinews.kz
Сотрудники авиакомпании FlyArystan не разрешили пассажиру с инвалидностью сдать в багаж инвалидную коляску. Об этом сам пассажир Нияз Сундиталиев написал в Facebook, передает Tengrinews.kz.

"29 августа в алматинском аэропорту столкнулся с нежеланием сотрудников авиакомпании FlyArystan брать на борт мою инвалидную коляску. Вылететь мы должны были в 23.05, но рейс без объяснения причин задержали, вылетели мы только в 02.35. Во время сдачи багажа вызвали сотрудника авиакомпании, который сообщил, что коляску не возьмут на борт самолета, так как я должен самостоятельно отключить клеммы и отсоединить пульты управления. Но как я могу провести эти манипуляции, если у меня не работают пальцы на руках", – написал пассажир.

По словам Нияза Сундиталиева, 26 августа он без проблем вылетел из Караганды в Алматы самолетом этой же авиакомпании на этой же инвалидной коляске.

"Полчаса выясняли, что же делать с моей коляской. Все это время я вынужден был сидеть на совершенно не приспособленной для меня инвалидной коляске, у которой нет подголовника, нет жесткой спинки и мягкое сидение. Я парализован и не могу держать спину. Имею первую группу инвалидности, мне для использования совершенно не подходит любая коляска, это должна быть специализированная коляска, со всеми приспособлениями для безопасного использования. Все это время я сидел в изогнутом положении на коляске с рисками для здоровья и жизни", – рассказал пассажир.

Он подчеркнул, что, как и положено, за пять суток известил авиакомпанию о том, что собирается совершить два перелета, пользуется инвалидной коляской и при перелете ему понадобится помощь.

"Это все авиакомпания приняла во внимание, но… в итоге я улетел в Караганду, а коляска осталась у стойки регистрации в Алматы. Сейчас я дома, но не имею возможности самостоятельно встретиться с людьми, просто подышать свежим воздухом, пришлось отменить все ближайшие встречи. И никого из FlyArystan не волновало, как я буду добираться до дома из карагандинского аэропорта, находясь в парализованном положении", – написал Нияз Сундиталиев.

В Комитете гражданской авиации сообщили, что проведут расследование.

"В случае выявления нарушений со стороны авиакомпании Комитетом будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством. По итогам работы будет предоставлен ответ", - прокомментировали в ведомстве.

FlyArystan не разрешила пассажиру взять инвалидную коляску в багаж

Фото со страницы Нияза Сундиталиева в Facebook.

В пресс-службе FlyArystan корреспонденту Tengrinews.kz пообещали предоставить ответ на официальный запрос.

Тем временем в социальных сетях пресс-секретарь авиакомпании Ляззат Набиева сообщила, что авиакомпания не отказывала в перевозке коляски, так как в брони были указаны особые потребности пассажира.

"Однако, согласно правилам перевозок, сотрудники авиакомпании не могут отключать клеммы и отсоединять пульты управления – этим занимаются пассажиры самостоятельно, о чем сотрудники сообщили и попросили произвести все согласно правилам. К сожалению, пассажир отказался от отсоединения пульта управления, в связи с чем его коляску не допустили к загрузке в багажный отсек", – написала Ляззат Набиева и попросила пассажиров соблюдать правила перелета.

Напомним, в октябре прошлого года авиакомпании FlyArystan пришлось объяснить, почему 15-летнего ребенка с ДЦП пересадили в хвост самолета.


Источник: tengrinews.kz
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