FlyArystan не разрешила пассажиру взять инвалидную коляску в багаж

Фото со страницы Нияза Сундиталиева в Facebook.



Сотрудники авиакомпании FlyArystan не разрешили пассажиру с инвалидностью сдать в багаж инвалидную коляску. Об этом сам пассажир Нияз Сундиталиев написал в Facebook, передает Tengrinews.kz."29 августа в алматинском аэропорту столкнулся с нежеланием сотрудников авиакомпании FlyArystan брать на борт мою инвалидную коляску. Вылететь мы должны были в 23.05, но рейс без объяснения причин задержали, вылетели мы только в 02.35. Во время сдачи багажа вызвали сотрудника авиакомпании, который сообщил, что коляску не возьмут на борт самолета, так как я должен самостоятельно отключить клеммы и отсоединить пульты управления. Но как я могу провести эти манипуляции, если у меня не работают пальцы на руках", – написал пассажир.По словам Нияза Сундиталиева, 26 августа он без проблем вылетел из Караганды в Алматы самолетом этой же авиакомпании на этой же инвалидной коляске."Полчаса выясняли, что же делать с моей коляской. Все это время я вынужден был сидеть на совершенно не приспособленной для меня инвалидной коляске, у которой нет подголовника, нет жесткой спинки и мягкое сидение. Я парализован и не могу держать спину. Имею первую группу инвалидности, мне для использования совершенно не подходит любая коляска, это должна быть специализированная коляска, со всеми приспособлениями для безопасного использования. Все это время я сидел в изогнутом положении на коляске с рисками для здоровья и жизни", – рассказал пассажир.Он подчеркнул, что, как и положено, за пять суток известил авиакомпанию о том, что собирается совершить два перелета, пользуется инвалидной коляской и при перелете ему понадобится помощь."Это все авиакомпания приняла во внимание, но… в итоге я улетел в Караганду, а коляска осталась у стойки регистрации в Алматы. Сейчас я дома, но не имею возможности самостоятельно встретиться с людьми, просто подышать свежим воздухом, пришлось отменить все ближайшие встречи. И никого из FlyArystan не волновало, как я буду добираться до дома из карагандинского аэропорта, находясь в парализованном положении", – написал Нияз Сундиталиев.В Комитете гражданской авиации сообщили, что проведут расследование."В случае выявления нарушений со стороны авиакомпании Комитетом будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством. По итогам работы будет предоставлен ответ", - прокомментировали в ведомстве.В пресс-службе FlyArystan корреспонденту Tengrinews.kz пообещали предоставить ответ на официальный запрос.Тем временем в социальных сетях пресс-секретарь авиакомпании Ляззат Набиева сообщила, что авиакомпания не отказывала в перевозке коляски, так как в брони были указаны особые потребности пассажира."Однако, согласно правилам перевозок, сотрудники авиакомпании не могут отключать клеммы и отсоединять пульты управления – этим занимаются пассажиры самостоятельно, о чем сотрудники сообщили и попросили произвести все согласно правилам. К сожалению, пассажир отказался от отсоединения пульта управления, в связи с чем его коляску не допустили к загрузке в багажный отсек", – написала Ляззат Набиева и попросила пассажиров соблюдать правила перелета.Напомним, в октябре прошлого года авиакомпании FlyArystan пришлось объяснить, почему 15-летнего ребенка с ДЦП пересадили в хвост самолета.