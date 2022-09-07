5-летний мальчик задохнулся в холодильнике в ЗКО

В Западно-Казахстанской области пятилетний мальчик залез в старый холодильник и не смог самостоятельно выбраться оттуда. Ребенок скончался от нехватки воздуха, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Трагедия произошла 8 августа в районе Байтерек Западно-Казахстанской области. Тело ребенка обнаружила 27-летняя мать.



По словам женщины, трое ее малолетних детей играли на улице. Ближе к вечеру она позвала их домой, но пришли только двое. Тогда женщина в течение часа искала младшего сына по всей округе. Зайдя во двор своего дома, она решила заглянуть в старый нерабочий холодильник, где и обнаружила тело ребенка. Она вызвала скорую помощь, но врачи констатировали смерть.



По результатам медицинского исследования установлено, что причиной смерти стала "механическая асфиксия вследствие аспирации дыхательных путей желудочным содержимым".



"Этот холодильник имеет автоматическую систему запора, располагающуюся в металлической ручке на двери. Если толкнуть дверь, замок защелкнется. Открыть холодильник изнутри не получится, пока не потянешь за ручку снаружи", – объяснили в полиции.



Факт зарегистрирован как несчастный случай.



Напомним, в июле 2017 года аналогичная трагедия произошла в Семее. Семилетний мальчик умер, случайно заперевшись в старом холодильнике.